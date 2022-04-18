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幼童打莫德納被轟「把小孩當白老鼠」　她列三點反駁：不是事實！

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▲指揮中心開放兒童施打莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，藍營更痛批指揮中心把兒童當白老鼠，對此，北市議員苗博雅提出三點反駁，更表示，莫德納施打兒童，已有歐盟、英、加、澳等先進國家開放。流言所稱臺灣的孩子當白老鼠，不是事實。

指揮中心開放兒童施打莫德納，引起不少家長反彈，對此，苗博雅舉出三點澄清，包含：

一、歐盟、英國、加拿大、澳洲，都有開放兒童施打莫德納疫苗EUA的審查，牽涉到科學證據，也牽涉到廠商的商業策略。疫苗沒有在美國成功申請EUA，也可能是基於商業策略考量（資源分配、先搶其他市場、直攻正式藥證等）不等於危險或沒有效用。

苗博雅舉例，AZ、NOVAVAX等疫苗雖然還沒取得美國EUA，但仍然有堅實的科學證據支持是安全有效的疫苗。莫德納施打兒童，已有歐盟、英、加、澳等先進國家開放。流言所稱臺灣的孩子當白老鼠，不是事實。

二、未來供貨許可時，還會開放其他品牌的疫苗供兒童施打，BNT、莫德納都是世界上多國開放施打兒童的疫苗。疫情規模擴大，很多人急著讓孩子打疫苗。政府手上有莫德納現貨，先開放，就可以讓有意願打莫德納的趕快施打。

苗博雅指出，有疑慮、想要別的牌子的，也不用驚慌。未來還會按照採購進度和科學證據，逐一審查開放。如果手邊明明就有安全有效的莫德納可以開放施打，卻執意只能先開放BNT，讓願意給孩子打莫德納的家長空等，這反而不利防疫。

三、兒童COVID疫苗是按照意願，自由選擇，不是強制施打。如果冷靜判斷之後仍有疑慮，做好其他防疫措施、不須勉強施打。

苗博雅表示，自己理解媽媽爸爸們為了給孩子最好的選擇，非常心急。但打不打COVID疫苗、打什麼品牌的疫苗，沒有一體適用絕對正確的答案，只能依照個人與家庭狀況，做最合適的選擇。

對於疫苗使用，疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文17日表示，根據包含歐盟、澳洲等與其他共30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，出現的副作用主要注射部位疼痛、發燒、咳嗽及喉嚨痛為主，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險部分，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢。

陳時中17日表示，6至11歲年齡層約120萬人，但施打率很難估算，以美國而言約有三成，「至於何時開放接種，還要視預防接種諮詢委員會決定」、「若決定要打，當然要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業」。

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