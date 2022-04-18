6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫嘆「又一個循環」　1句話破盲點

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土已連續3天破千例，食藥署昨（17）日宣布，6～11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑間隔28天。但消息一出引發家長反彈，湧入衛福部粉專大罵，「為什麼要孩子當白老鼠？」希望可有其他疫苗選擇。ICU醫師陳志金一早在粉專無奈寫下，「無論什麼決定，我們總是會在結果不如意的時候，覺得自己當初『沒做的選擇』才是對的。」

▲6～11歲孩童將可施打半劑莫德納，卻引發家長反彈。（示意圖／本報資料照）

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食藥署通過6～11歲孩童疫苗EUA，ICU醫師陳志金認為，可以預期的，又會經歷一開始打AZ疫苗、年長者打疫苗、高端EUA的循環。他說，無論先通過哪支疫苗，總會有人想，「為什麼不給我們另外一支？為什麼不像買菜一樣，統統都給我們選？政府沒給我們的，一定是比較好。」然而這些人似乎忘了，一開始他們的訴求是，「快讓我的孩子打疫苗」。

▲家長灌爆衛福部臉書。（圖／翻攝自臉書）

陳志金推測，無論接下來家長是否選擇讓孩子接種，會有一定比例人跳出來說些「早知道」的事。例如媒體開始報導打疫苗後的不良反應，甚至無法確認相關性的死亡事件，「就會有一些人出來喊，『早知道就不讓我的孩子去打』。」

陳志金接著說，等到退打潮出現後、感染人數增加，有孩童出現重症、甚至死亡病例時，會有一群人喊，「早知道當初我們就應該去打」、「為什麼不強制要打？」、「我們現在、馬上就要打，政府為什麼不多準備一些？」

「無論什麼決定，我們總是會在結果不如意的時候，覺得自己當初『沒做的選擇』才是對的。」陳志金無奈地說。人生充滿著當初沒做的選擇才是對的事後諸葛，因為無法面對不如意的結果、無法對自己的選擇負責，總是逃避的以為如果可以「重選」該有多好。

陳志金反問，「我們為什麼不試著這樣想，我當初如果是選擇另外一個，應該也不會比較好，說不定還比較差呢！」已經做的選擇就是最好的，面對無法改變的事實，可以改變的就是自己看待的方式。「好好的在做選擇之前討論清楚，一旦做了選擇，就不要再回頭去想那個沒選的！」

該篇文章發人省思，也引發熱議，「真心看著都覺得累～當個明理的家長需要修學分吧～」、「這次疫情真的看到生活態度不同的人，各自有各自的人生百態」、「打疫苗是對自己的責任！對家人的保護！有些人腦內不知道在想什麼」、「分析得很中肯！人性的善惡與智愚一直在重複展示在我們面前」。