6到11歲打莫德納引爆家長反彈　蔣萬安：應開放其他選擇

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，引發大批家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下打新冠疫苗BNT，台灣卻是要打莫德納。對此，長期關注疫情的國民黨立委蔣萬安表示，應該開放家長有其他選擇。

本土疫情加劇，食藥署核准讓6至11歲兒童打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天。許多家長湧入衛福部臉書怒罵「為何要孩子當白老鼠？」、「國高中生都只能打BNT，國小生居然給打莫德納!」、「連美國都只給12歲以下打BNT，我們卻是要打莫德納，到底哪些專家審核的，這次會有會議紀錄嗎」

對此，蔣萬安表示，他確實接到很多家長的反應，絕大部分國家給6-11歲兒童施打BNT，他稍早在質詢的時候，也詢問了衛福部長陳時中，未來家長是不是有選擇。

蔣萬安表示，家長可以選擇這個很重要，希望能夠參考其他國家作法，譬如說美國是讓6-11歲兒童施打BNT，希望指揮中心能夠盡快接洽，在整個談判採購疫苗的過程能夠順利，然後趕快讓很多BNT進來，讓孩子施打。

蔣萬安也提醒，目前採購的70萬劑抗病毒藥物遠遠不足，且最快也是到6月底才會有35萬劑進來，在這個不足的過度期間，民眾會擔心，屆時如果確診數持續攀高，藥品是否充足；此外，對於輕症確診者居家照護，是否有一個統籌的作法，希望中央跟地方好好做好防疫。