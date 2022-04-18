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本土疫情升溫AZ《堅持做對的事》上線引發共感！導演：想拍出疫情期間美好的一面

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片）

▲影片帶出抗疫核心主軸——「堅持精神」。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

2019年開始，突如其來的Covid-19疫情，為生活帶來翻天覆地的變化且持續至今。根據美國約翰霍普金斯大學在今年3月完成的統計，全球總計超過4.8億人染疫、逾600萬人離世 ，這場完全不存在於人類生活經驗的浩劫，不僅讓各種經濟、交流活動被迫按下暫停鍵，就連與所愛的親朋好友安穩在一起，都不再是「理所當然」……

「保護自己，更求保護他人」台灣抗疫之路——堅持做對的事
然而在亂世當下，台灣人以「保護自己，更求保護他人」的初心和超鐵般的耐力，在鄰國的關注下挺過了去年疫情最艱困的時刻，甚至被各國冠上「防疫模範生」頭銜。而「堅持做對的事」的不僅是台灣人，初期就積極投入研發的AZ（AstraZeneca ）團隊，也在疫情急迫的當下挺過各種質疑聲浪，從前期堅持投入疫苗研發、到後期連結產能與通路資源，最後決定在疫情大流行期間無獲利供應疫苗，守護全球對抗疫情，再再顯示AZ堅持做對的事的決心與毅力。

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／資料照）

▲AZ疫苗是第一批運送到台灣的新冠疫苗。（圖／資料照）

回想去年年中台灣疫情爆發後，AZ團隊在台灣抗疫初期穩定協助提升疫苗覆蓋率，讓AZ疫苗成為第一支運送到台灣、第一支被國民施打的疫苗，在這場前所未有的團結行動中，原來一開始就有AZ的陪伴，與全台前線醫護和所有台灣人民站在同一陣線、並肩前行！

這次全球抗疫的過程中，AZ到底扮演多重要的角色？或許也可以從它的施打率窺知一二。根據統計，截止目前AZ已將超過28億劑的疫苗，提供給全球超過180個國家。而在台灣，則有超過1,500萬接種人次。透過腺病毒疫苗僅需冷藏的便利性及非營利的價格優勢，AZ展現高度人道關懷，讓醫療資源不再只是富有國家的專利與享受，一肩挑起供應全球疫苗的重任，即是為了「堅持做對的事」。

廣告導演盧建彰以「父親的心情」　刻畫撼動人心的抗疫堅持
近日，AZ釋出一支由廣告導演盧建彰執導的影片——《堅持做對的事》。片長雖短短2分鐘多，卻濃縮了這疫情期間民眾的心境轉折、以及台灣民眾超乎常人的堅持。影片首先，是近期才以60歲年紀完成「超鐵226」的知名資深球評曾文誠跑馬視角，帶出防疫如同跑全馬的象徵，並透過穿插其中的家人身影的片段，呈現初抗疫期間每個人在不同生活場域中皆有共感的喜怒哀樂。儘管生活如馬拉松一樣，不確定前方的路是否會有無法預計的意外，但若是「堅持做對的事」，就能保持最佳的狀態跑完賽程，同樣的「堅持好的事，堅持對家人好的事」，也就能在每一次出外打拚後，好好地返回真正的目的地——「家」，與家人在每個日常好好地團聚。

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片）

▲▼短片以曾文誠跑馬的精神帶出抗疫的堅持，穿插其中的家人影像，也傳遞人們守護所愛之人的核心價值。

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片）

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片）

之所以會有這樣的議題合作，盧建彰接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，「這10年來我一直希望我拍出來的廣告，不會隔一陣子就失去宣傳時效，我希望將具有正面力量的議題放在廣告中，明年後年再看都有意義和價值，甚至5年、10年再看，還是能理解當代人們的呼吸、焦慮，甚至他們在乎的事情。」這個創作理念與堅持，恰好與AZ的核心價值不謀而合，AZ在各項創新新藥，或是投入疫苗研發，都以不斷開拓科學領域，研發改變生命藥物為使命，期望建立更普遍長遠的健康領域影響力。「在影片中我不花時間去談AZ做了什麼。」盧建彰直白道，「我更想談的是，疫情這段期間，我們大家做了什麼？關注什麼？」

「影片主軸『堅持做對的事』大概也是我自己的人生觀。」每天堅持跑5公里的盧建彰，以運動習慣來比喻，「我運動的目標是保養好自己、延長身體的使用期限，這樣才有機會陪我女兒玩更久，這對我來說是很重要的人生功課。雖然AZ因疫苗廣為人知，但他們所求的終極課題，其實也是『健康』，只有健康地活著，才能和家人一起看到未來的結果。」

至於影片中，以跑遍溪邊、河道甚至跨越大橋傳達「堅持精神」的曾文誠，更是盧建彰力薦的不二人選。「『超鐵226』這個比賽是一早從泳渡日月潭開始，接著起身續騎鐵馬近200公里，再以40多公里的路跑作結，絕非一般全馬的耐力才能完成，加上我認識的曾公也非常在意家人，以這樣的人物和背景來傳達，我認為是非常恰當的。」

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片）

▲盧建彰不僅希望短片傳遞溫馨的一面，也希望拍出台灣人共同抗疫的動能與力量。

▲▼AZ。（圖／記者周宸亘攝）

▲導演盧建彰接拍AZ議題短片，將「做爸爸的心情」投射在影片中。（圖／記者周宸亘攝）

盧建彰再強調，「『對的事』也不是做一次就好，和運動一樣，『對的事』更需要我們有耐力、持續不斷地去做。在疫情期間我也體認到，堅持做對家人好的事，不就是我們每天出門上班真正的目的嗎？而所謂的目的地難道不是『家』？我們每次出門不就是想要平安回家，跟家人再團聚一塊嗎？」笑言自己當初對於腳本構想完成沒有準備簡報、PPT，僅是以一個爸爸的身份，娓娓道出自己這段期間反覆的思索與體悟，疫苗研發也如此，對的事並不是一次就能成功，研發、量產到運送都需要堅持努力，然而就是因為同樣堅持的精神，讓盧建彰獲得AZ的支持。「我抵達辦公室的當下，看到所有人也都是在腳踏實地的辛苦工作著，我想他們也是很認同、很懂我在說什麼的。」

完成影片的路上　導演坦言「反被AZ與曾公激勵」
疫苗與防疫在台灣不單純是醫療議題，但撇開複雜的國際關係與政治議題，盧建彰更希望影片上線後，能提醒大家正在做一件多麽重要的事。「我想讓大家意識到，這陣子我們做的事情都是有價值的！」以單純打疫苗這件事來說，「我周遭很多爸媽，包括我自己，即使認為自己身體夠強壯，就算得到疫情也不一定會怎樣，但我們無法承擔染疫後傳染給孩子的風險，因為我的孩子沒有防護。很多人為什麼願意互相提醒戴口罩、注意消毒甚至去打疫苗？就是因為我們必須保護好家人，這是很單純的生物本能，也是我在疫情中看見相對美好的一面。」

二來，影片更希望鼓勵全台辛苦跑著抗疫馬拉松的所有人。「這段時間很長，也跟我們過去人生所有經驗截然不同，雖說我們這一代人沒有經歷過戰爭，但你說這是不是跟戰爭裡頭，人們為了在亂世裡自保、活下來是很相像的？更美的是，我們不只自保，更想要互相保護，例如我們一出門就要掃10幾個QR code、落實實名制，持續堅持盡量完整的足跡整理，這些過程都讓我們看到台灣獨特的美好。」

▲▼疫情,Covid-19,盧建彰,曾文誠,鐵人,馬拉松,抗疫,AZ,疫苗。（圖／擷取自《堅持做對的事》影片）

▲影片帶出抗疫核心的主軸——「堅持對家人好的事」。

此次，AZ憑藉「每個人都想守護身邊最重要之人」的初衷，選擇與盧建彰合作，不談疫苗施打率也不談生硬的抗疫議題，而是將人們想恢復過去日常的心，以及生活中流露的脆弱心情與重拾起來的堅定，完整呈現在影片中，既說出了所有螢幕前觀看者的心聲，同時也撫慰了所有人的心情。

無獨有偶的是，因合作結緣、也因合作而被「堅持做對的事」精神而觸動的盧建彰，也頗有感慨且欽佩道，「我看到曾公以及AZ這樣的品牌，他們在各自的軌道上這樣努力認真，甚至低調地做著他們認為該做的事，雖然我們跑的不是同一條路，但看著他們朝著目標前進，某種程度我也被鼓勵到，更加覺得『吾道不孤』！」

透過影像的力量，AZ希望藉此鼓舞眾人，雖然這場賽程尚未結束，但這一切是可以繼續下去，「堅持做對的事」、「堅持與家人好好在一起」絕對有其意義。

影片上線巧遇疫情升溫　盼「重拾耐心」繼續為所愛之人堅持下去
隨著疫苗普及，台灣截至3月，接種涵蓋率第1劑83.3%、第2劑78.0%，追加劑也來到48.2% ，台灣也逐步邁進與病毒共存的新生活狀態，《堅持做對的事》影片上線正巧也是本土疫情開始升溫之際，AZ希望透過這支影片鼓勵民眾，一起堅持下去，堅持好的事、堅持對家人好的事、堅持好好的在一起。也希望透過這支影片，感謝抗疫路上所有無名英雄，謝謝許多人的自律、無私，讓台灣人民一起走到現在。無論何時才能望見抗疫的終點，AZ強調也將秉持著Leave nobody behind的精神，陪伴大家一起渡過這漫漫長路。

▼AZ堅持做對的事。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

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