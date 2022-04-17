花蓮列高風險區獲10萬公費快篩試劑　比照基隆類普篩？縣府回應了

▲針對中央所發放的10劑快篩試劑，花蓮縣衛生局長朱家祥表示將不會比照基隆進行類普篩。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／花蓮報導

指揮中心17日宣布台灣新增1210例本土確診病例，其中花蓮的確診病例數再度破百，新增119人，由於花蓮疫情仍未有趨緩現象，更因此被中央劃為疫情高風險區，對此衛生局長朱家祥除宣布花蓮縣獲得中央所發放的10萬劑快篩試劑，被媒體問到是否將會比照基隆進行類普篩？朱家祥表示，花蓮縣暫時不會跟進，基隆進行類普篩後確診數仍破百，顯見Omicron病毒並不是普篩就能壓制。

針對花蓮縣本土確診病例再度破百，花蓮縣內除多起群聚傳播鏈外，更有多處地區被劃為疫情熱區，先前更有鳳林鄉的民眾向中央喊話，跑遍各大超商與藥局就是買不到快篩試劑，希望中央能重視偏鄉地區的防疫資源。對此朱家祥17日表示，18日起中央已核定花蓮縣內26家醫療院所，經醫師判定後有必要使用快篩試劑的民眾，可以免費領取快篩試劑外，而花蓮縣也同時獲得中央政府配發的10萬劑快篩試劑。此外，他也指出，快篩試劑也將比照口罩販售實名制實施，一定會讓民眾買得道。

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而媒體詢問，花蓮在獲得10劑快篩試劑後，是否將比照基隆類普篩的做法，全面發放呼籲民眾出來採檢？朱家祥回應，目前暫無普篩的相關做法，基隆在發放20萬快篩試劑後，17日的新增確診數字還是破百，顯見Omicron病毒並不是普篩就能壓制。

他表示，中央所發放的10萬劑公費快篩，將針對確診個案周邊關係來做快篩，希望把確診個案周遭人同步篩檢，以在第一時間圍堵疫情。