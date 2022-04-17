全台足跡一次看！本土+1210例　15縣市「共68張活動史」曝光

▲本土疫情大爆發。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1210本土病例，另增93例境外移入，另增加7人中重症。其中，本土1210例分布19縣市，當中以新北市410例最多，接著是台北201例、桃園180例、基隆107例。稍早，多個縣市也紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（410例），台北市（201例），桃園市（180例），花蓮縣（119例），基隆市（107例），宜蘭縣（52例），高雄市（35例），台中市（22例），台東縣（21例），屏東縣（14例），台南市（10例），新竹市（9例），彰化縣（8例），新竹縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），南投縣（2例），嘉義市及嘉義縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府日前指出，目前社區感染已經呈現多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡，已啟動輕症居家照護計畫，所有防疫工作持續進行。

●台北市

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

今日無公共足跡史

●雲林縣

●嘉義縣

今日無公共足跡史

●嘉義市

今日無公共足跡史

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣