　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台足跡一次看！本土+1210例　15縣市「共68張活動史」曝光

▲台南市長黃偉哲公布台南市今天確診案+5，除公布疫調足跡外，請足跡重疊者進行快篩，另，麻豆北玄宮平安宴的民眾將進行第2次篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲本土疫情大爆發。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1210本土病例，另增93例境外移入，另增加7人中重症。其中，本土1210例分布19縣市，當中以新北市410例最多，接著是台北201例、桃園180例、基隆107例。稍早，多個縣市也紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（410例），台北市（201例），桃園市（180例），花蓮縣（119例），基隆市（107例），宜蘭縣（52例），高雄市（35例），台中市（22例），台東縣（21例），屏東縣（14例），台南市（10例），新竹市（9例），彰化縣（8例），新竹縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），南投縣（2例），嘉義市及嘉義縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●基隆市

▲0417確診足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0417確診足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0417確診足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0417確診足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

●新北市

新北市政府日前指出，目前社區感染已經呈現多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡，已啟動輕症居家照護計畫，所有防疫工作持續進行。

●台北市

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

●桃園市

▲▼0417桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

▲▼0417桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

●新竹縣

▲0417新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0417新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

●新竹市

▲0417新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）▲0417新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）▲0417新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

●苗栗縣

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼0417苗栗確診足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●台中市

台中足跡0417更新版（圖／台中市政府）

台中足跡0417更新版（圖／台中市政府）

●彰化縣

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

●南投縣

今日無公共足跡史

●雲林縣

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日6例確診個案疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日6例確診個案疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日6例確診個案疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

●嘉義縣

今日無公共足跡史

●嘉義市

今日無公共足跡史

●台南市

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 0417台南疫情 。（圖／記者林悅翻攝）

●高雄市

▲高雄市17日公布確診者的相關足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市17日公布確診者的相關足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市17日公布確診者的相關足跡 。（圖／高雄市政府提供）

●屏東縣

▲染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

●宜蘭縣

▲▼0417宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府衛生局）

▲▼0417宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府衛生局）

▲▼0417宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府衛生局）

●花蓮縣

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼0417花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

●台東縣

▲▼0417台東足跡。（圖／台東縣政府）

▲▼0417台東足跡。（圖／台東縣政府）

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　23日才解隔
《綜藝大集合》爆男歌手確診！　8日曾參加阿妹演唱會
快訊／胡金龍遭敬遠、許哲晏犧飛改判　林岳平遭趕出場
今再增27校停課　「全台累計471所」！
福原愛瘋傳懷孕　「身形腫一圈」自拍露餡
中國已處高風險位置　胡錫進：台海「真正的爆點」或已不遠
進入決戰時刻！　路透：上海官方下令20日「社會面清零」
健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今再增27校停課「全台累計471所」！　學生染疫+113人

擠奶、親餵被輪流觀賞！「2個婆婆」聯手搶小孩　她痛哭：我像奶媽

逢甲大學校友會「包兩台遊覽車出遊」2人確診　市府籲快採檢

宜蘭特搜大隊小隊長居隔快篩陰轉陽　PCR採檢出爐

1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」　這天起高溫直逼33度像夏天

全台足跡一次看！本土+1210例　15縣市「共68張活動史」曝光

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

救救我！得來速員工困樹上　用耳機呼救不忘幫客人點餐

今再增27校停課「全台累計471所」！　學生染疫+113人

擠奶、親餵被輪流觀賞！「2個婆婆」聯手搶小孩　她痛哭：我像奶媽

逢甲大學校友會「包兩台遊覽車出遊」2人確診　市府籲快採檢

宜蘭特搜大隊小隊長居隔快篩陰轉陽　PCR採檢出爐

1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」　這天起高溫直逼33度像夏天

全台足跡一次看！本土+1210例　15縣市「共68張活動史」曝光

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

戴資穎打頭陣、林盈君關門！合庫3比2退亞柏　驚險守住21連霸

快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　4／23才解隔

烏克蘭志工餐廳遭砲擊！志工做麵包一半炸成重傷：路上都是血

貢寮網紅貓「海邊極白」眼睛感染睜不開　流浪7年找到家裂嘴大笑

大猩猩「法圖奶奶」捧65歲生日蛋糕大口吃　續寫全球最長壽紀錄

王嘉爾Coachella表演「衝推特世界趨勢第1」陸網全沸騰：中國之光！

《綜藝大集合》爆男歌手確診！　經紀公司證實：8日參加阿妹演唱會

台鐵火爆格鬥！他一上車「狂毆鄰座乘客」…車廂頭打到車廂尾

台船公司潛艦裝備與大吊車採購案，台船說明未替裝備廠商設置辦公室

胡金龍遭敬遠、許哲晏犧飛改判　林岳平不滿遭趕

「奶比臉大」網紅下海只收到20萬怒告詐欺　火辣女雞頭現身

生活熱門新聞

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊

何時開打第四劑？陳時中：週三開會

表特氣質正妹是女警　一片投降：逮捕我

即／高雄+34足跡曝光！KTV又上榜

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！

新北18歲男確診趴趴走！衛生局開罰150萬元

學者曝疫情持續時間：台灣確診必破百萬

更多熱門

相關新聞

韓5月確診需自付醫費　網：鼓勵趕快染疫？

韓5月確診需自付醫費　網：鼓勵趕快染疫？

南韓政府日前宣佈，從18日起將全面解除社交距離措施，同時將新冠肺炎從1級傳染病調降為2級，5月下旬起新冠確診者不再實施隔離、居家治療，不過政府也將不再負擔患者的醫藥費、也不再補貼生活費，所有的篩檢費、醫藥費用在扣除健保後，患者須自行承擔給付。

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診

即／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場入列

即／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場入列

宜蘭公布某進香團足跡　兆品酒店、4間宮廟

宜蘭公布某進香團足跡　兆品酒店、4間宮廟

花蓮父母南投探親傳染女兒　女婿也確診

花蓮父母南投探親傳染女兒　女婿也確診

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫調足跡確診懶人包

讀者迴響

熱門新聞

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

具俊曄大S首同框放閃！台北名店「甜並肩吃飯」

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面