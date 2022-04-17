新竹市+9！2幼兒接觸確診　雙鐵、巨城、八方燴…27足跡清消

▲新竹市今日新增9例，其中有2例為幼兒確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心今日公布，新竹市新增9名確診個案，其中有1例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，今日確診案中，年齡分布於5至38歲之間，其中案34210為幼兒園學童，為昨日之案32719校園接觸者，該就讀幼兒園自4月15日停課至4月25日復課；另案34212為幼兒園學童，因同住家人確診，無人可照顧個案因此同行前往醫院，昨出現發燒症狀，經採檢PCR陽性確診。

新竹市府疫調後針對相關個案足跡包括巨城、搭乘台鐵班次等處（詳見附表），通知營業場所進行清消完畢。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共127人（截至111年4月17日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離938人，康復出院人數33人。

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▲相關確診案號。



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