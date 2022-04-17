海豚擱淺了！遊客「好想騎上去」瘋湧騷擾　動保救援變收屍

▲德州一隻海豚擱淺後遭受騷擾，最後不幸死亡。（圖／翻攝自Facebook／Texas Marine Mammal Stranding Network）



記者吳美依／綜合報導

美國德州發生離譜事件，一隻生病母海豚在金塔納海灘（Quintana Beach）擱淺受困，被遊客發現後，竟遭受可怕騷擾，不幸死亡。據悉，一些人試圖騎上海豚，另一些人試圖把動物推回水裡一起游泳，都對命在旦夕的海豚造成莫大壓力。

金塔納海灘郡立公園處形容，這起事件簡直是一場悲劇，「工作人員被召集前來，在救援團隊從加爾維斯敦（Galveston）趕來之前，協助海豚與民眾保持距離。很不幸的是，這卻成為一次收屍任務，而不是救援任務。」他們透露，海豚遺體正在接受驗屍程序，試圖找出擱淺原因。

▲動保團體呼籲不要包圍海豚或者試圖互動，而應該盡速聯絡救援團隊。（圖／翻攝自Facebook／Texas Marine Mammal Stranding Network）



德州海洋哺乳動物擱淺網絡（TMMSN）指出，母海豚被發現時還活著，未料在救援人員趕赴現場前喪命，「這種騷擾對野生海豚造成過度壓力，對與牠們互動的人而言是危險且非法的……如果在德州發現活體鯨豚受困，請不要把動物推回海裡，不要試圖一起游泳或互動，不要包圍牠們」，而應該盡速聯絡救援組織。

該組織執行董事懷特黑德（Heidi Whitehead）表示，他們經常接獲通報，民眾試圖餵食或撫摸海豚、與海豚一起游泳、駕駛船隻或水上摩托車追逐海豚，這些行為擾亂海豚自然行為，甚至導致海豚受傷或死亡，不僅違反《海洋哺乳動物保護法》，還可能面臨最高1.1萬美金罰款、1年有期徒刑等罰則。