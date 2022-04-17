　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

▲▼廷查爾把阿嬤活生生凍死。（圖／翻攝推特「@diamondlass99」）

▲廷查爾把阿嬤活生生凍死。（圖／翻攝推特「@diamondlass99」） 

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州一名29歲男子看見82歲的阿嬤跌倒骨折後，第一反應竟然不是立刻求助送醫，反而將仍痛苦活著的阿嬤包起來，活生生塞進家中的大冷凍冰箱裡讓她凍死，直到其他家族的人察覺情況不對勁，報警後才發現阿嬤已死亡將近5個月。

綜合外電報導，佛州29歲男子廷查爾三世（Robert Keith Tincher III）14日被警方逮捕，因為警方在他和阿嬤共住的家中，發現阿嬤康明斯（Doris Cumming）冰凍的屍體。

警方表示起初其他家族成員以為康明斯搬出喬治亞州，但因遲遲聯絡不上康明斯而起疑，於是通報失蹤人口，才引起警方調查。警方認為康明斯早在去年12月就因為跌倒受傷，但廷查爾並沒有將阿嬤送醫，而是在家裡拖著她一路到大冰櫃，然後丟進去裡頭等死。

廷查爾坦承康明斯跌倒當下，有聽到阿嬤骨頭斷掉的聲音，甚至看到確實骨折，但他決定用大塑膠袋和膠帶把康明斯纏綑起來，放進冰箱時康明斯的背部骨頭已經斷了。

奇怪的是，警方指出現場並沒有發生爭執或挑釁的跡象，而廷查爾沒有報警的原因，據本人所述是因為他2018年曾對妻子做出恐怖威脅，正被警方通緝中，「就我們得出的結論，那個時候，她被送進冰櫃時，他知道她還有呼吸，而且還有些動作。」

廷查爾從去年12月到今年4月都和阿嬤凍死的遺體同住一個屋簷下，今年3月他因為擔心被人發現屍體，還把阿嬤移到另一個更大的冰櫃。廷查爾被以謀殺、掩蓋他人死亡等罪名起訴，目前被關押監獄候審。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
快訊／高雄火警！　大量濃煙竄出「街道不見了」
「人家共存、我們躺平」　他喊快升級！限制這活動開始
驚傳退出台灣基進　陳柏惟深夜回應了！
具俊曄深夜發文謝小S　甜喊「小姨子」台灣DJ Show嗨爆
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察「新戰術制導武器」試射

阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／美購物中心爆槍擊！　南卡羅來納州槍手開火10人中彈

普丁相信「他正在贏」　奧地利總理曝會談內幕：他陷自我戰爭邏輯

希臘規模5.0地震　南部基西拉島猛搖

俄軍空襲基輔一座軍備工廠　至少1死多傷

美與東協領袖峰會5月中旬登場　可能聚焦中國崛起

非法移民刮刮樂中788萬大獎　面臨「無法領獎」窘境

丈夫抱男嬰回家收養！她見「長大愈來愈像」超困惑…驗DNA崩潰離婚

房客冰櫃竟塞「183動物屍骸」　他被逮認了：許多是活活冰到死

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察「新戰術制導武器」試射

阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／美購物中心爆槍擊！　南卡羅來納州槍手開火10人中彈

普丁相信「他正在贏」　奧地利總理曝會談內幕：他陷自我戰爭邏輯

希臘規模5.0地震　南部基西拉島猛搖

俄軍空襲基輔一座軍備工廠　至少1死多傷

美與東協領袖峰會5月中旬登場　可能聚焦中國崛起

非法移民刮刮樂中788萬大獎　面臨「無法領獎」窘境

丈夫抱男嬰回家收養！她見「長大愈來愈像」超困惑…驗DNA崩潰離婚

房客冰櫃竟塞「183動物屍骸」　他被逮認了：許多是活活冰到死

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄出「街道不見了」

免費爽吃早餐！住飯店「每人只要1222元」　再加碼送晚餐吃到飽

虐嬰畫面曝！夫妻吵架　惡父暴搧孩子耳光還死掐脖子

「人家共存、我們躺平」　他喊快升級！限制這活動開始

台灣最省油新車揭曉！HONDA FIT強勢奪冠　每年油錢只要16188元

持有8月淨賺破百萬　幸運屋主一買一賣收入輾壓上班族

跟熊大、兔兔一起到澎湖花火節！6樣實用單品帶齊直接出發

網傳高雄警匪駁火22槍1死　警方回應了

不跟汪同伴計較=照顧牠！　原來毛孩跟你想的都不一樣

愛紗一看張惠妹就爆哭！　「我們都乖乖沒有跳」揪田中千繪朝聖

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

動物活活冰到死　男冰櫃塞183屍

快訊／美購物中心爆槍擊！　10人中彈

非法移民刮刮樂中788萬　恐「無法領獎」

莫斯科號沉沒損失220億　俄恐無力負擔新戰艦

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察新武器

奧地利總理曝與普丁會談內幕：他相信他正在贏

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

少女遭性侵致死　嫌犯身份竟無人敢查

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

更多熱門

相關新聞

快訊／美購物中心爆槍擊！　10人中彈

快訊／美購物中心爆槍擊！　10人中彈

美國南卡羅來納州一間購物中心16日下午爆發槍擊案，警方指出至少有一名槍手開火，已知至少造成10人受傷，其中2人重傷，另外還有2人在逃跑時受傷。警方已逮捕3人。

美與東協峰會5月中登場　聚焦中國崛起

美與東協峰會5月中登場　聚焦中國崛起

馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書

馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

關鍵字：

Robert Keith Tincher IIIDoris Cumming美國北美要聞佛羅里達

讀者迴響

熱門新聞

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

快訊／倒春寒！　今晨13.2℃「全台有雨」

富邦產2張「防疫保單」4／25停止收件！　5點半前都來得及

最兇國文老師Q塔喊話徐小可　2種人別碰政治

張惠妹「青梅竹馬」是超知名YouTuber！

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面