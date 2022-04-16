她誤嫁黑道老大「慘遭拘留」！關押328天不起訴…氣炸提國賠

▲女子嫁給黑社會老大，因此慘遭羈押328天。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

山西省的女子崔苗枝2020年嫁給聶姓男子，卻因為丈夫是黑幫大哥，慘遭羈押328天，被無罪釋放後，氣得申請百萬國賠，最後卻只拿到12萬2,376元（人民幣，下同，約新台幣55萬7,784元）。崔女認為賠償太少，再度提起覆議，至於詳細結果則待進一步調查。

綜合陸媒報導，崔女嫁給今年65歲的聶姓男子，2020年9月9日卻遭到山西省高平市公安局刑事拘留，隔了一個多月，高平市人民檢察院認為，崔女涉嫌參加黑社會性質組織，於是批准逮捕。崔女之所以會被捕，與丈夫關係密不可分，原來聶姓男子先前擔任山西晉城市城區鍾家莊街道辦某居委會主任，2020年4月遭到刑事拘留，同年5月被批准逮捕。

2021年12月28日，聶姓男子被依照組織、領導黑社會性質組織等7項罪名，判了25年有期徒刑，其餘20多名同黨也被判了12年左右的有期徒刑。高平市人民檢察院經過調查，認為崔女涉嫌重大，2021年1月6日提起公訴，但因為證據不足，先後2次退回補充偵查，經過2度補充偵查，依舊證據不足，不符合起訴要件。

▼崔女因為嫁給黑道老大，被懷疑參與黑社會性質組織，因此遭到逮捕。（示意圖／視覺中國）



高平市人民檢察院2021年7月30日認定，崔女沒有參與組織任何一項犯罪事實，也沒有指揮過其他人員，實施違法犯罪活動，判定崔女知曉該組織為黑社會性質組織的證據不足，因此不符合起訴要件，不予起訴，2天後將人釋放。

崔女最後不被起訴，卻白白被羈押了328天，氣得向檢方申請國賠，包含侵犯人身自由賠償金、誤工費、精神損害撫慰金等，共要求123萬餘元（約新台幣560萬元）的賠償，同時要求賠禮道歉、消除影響並恢復名譽。

▼檢方數度想將崔女起訴，卻因為不符合要件，最後不予起訴。（示意圖／視覺中國CFP）



不過，高平市檢方經過查明，崔女被羈押期間，身體沒有受傷，請求的誤工費不予同意，加上法令相關規定，也不予給付精神損害賠償。

最後，高平市檢方決定，給予崔女人身自由賠償金共12萬2,376元（約新台幣55萬7,784元），其他誤工費、精神損害賠償金等則不給予。崔女為此感到不滿，16日將向高平市檢方的上級機關、山西晉城市檢察院提起申請覆議。至於後續結果為何，則待進一步調查。

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