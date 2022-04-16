　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她誤嫁黑道老大「慘遭拘留」！關押328天不起訴…氣炸提國賠

▲最早從偷渡客組成的福清幫演變成黑道組織。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子嫁給黑社會老大，因此慘遭羈押328天。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

山西省的女子崔苗枝2020年嫁給聶姓男子，卻因為丈夫是黑幫大哥，慘遭羈押328天，被無罪釋放後，氣得申請百萬國賠，最後卻只拿到12萬2,376元（人民幣，下同，約新台幣55萬7,784元）。崔女認為賠償太少，再度提起覆議，至於詳細結果則待進一步調查。

綜合陸媒報導，崔女嫁給今年65歲的聶姓男子，2020年9月9日卻遭到山西省高平市公安局刑事拘留，隔了一個多月，高平市人民檢察院認為，崔女涉嫌參加黑社會性質組織，於是批准逮捕。崔女之所以會被捕，與丈夫關係密不可分，原來聶姓男子先前擔任山西晉城市城區鍾家莊街道辦某居委會主任，2020年4月遭到刑事拘留，同年5月被批准逮捕。

2021年12月28日，聶姓男子被依照組織、領導黑社會性質組織等7項罪名，判了25年有期徒刑，其餘20多名同黨也被判了12年左右的有期徒刑。高平市人民檢察院經過調查，認為崔女涉嫌重大，2021年1月6日提起公訴，但因為證據不足，先後2次退回補充偵查，經過2度補充偵查，依舊證據不足，不符合起訴要件。

▼崔女因為嫁給黑道老大，被懷疑參與黑社會性質組織，因此遭到逮捕。（示意圖／視覺中國）

▲▼法律，法治，法庭，司法，立法。（圖／視覺中國）

高平市人民檢察院2021年7月30日認定，崔女沒有參與組織任何一項犯罪事實，也沒有指揮過其他人員，實施違法犯罪活動，判定崔女知曉該組織為黑社會性質組織的證據不足，因此不符合起訴要件，不予起訴，2天後將人釋放。

崔女最後不被起訴，卻白白被羈押了328天，氣得向檢方申請國賠，包含侵犯人身自由賠償金、誤工費、精神損害撫慰金等，共要求123萬餘元（約新台幣560萬元）的賠償，同時要求賠禮道歉、消除影響並恢復名譽。

▼檢方數度想將崔女起訴，卻因為不符合要件，最後不予起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲法庭，律師，證人，被告，詰問。（圖／視覺中國CFP）

不過，高平市檢方經過查明，崔女被羈押期間，身體沒有受傷，請求的誤工費不予同意，加上法令相關規定，也不予給付精神損害賠償。

最後，高平市檢方決定，給予崔女人身自由賠償金共12萬2,376元（約新台幣55萬7,784元），其他誤工費、精神損害賠償金等則不給予。崔女為此感到不滿，16日將向高平市檢方的上級機關、山西晉城市檢察院提起申請覆議。至於後續結果為何，則待進一步調查。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她誤嫁黑道老大「慘遭拘留」！關押328天不起訴…氣炸提國賠

上海封控持續　民生保障仍要加強

上海男曾挺港警「你們可以打我了」　隔3年發文痛訴：上海警察打人

快訊／香港東部海域「油輪爆炸」　至少1死6傷

婚前健檢「老公是女性」婚禮告吹她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

陸邊境縣城封城逾50天　市民崩潰求救「真撐不住了」：收入兩空

堅持「動態清零」 ！　大陸4月已有12地封控抗疫

港超10萬名兒童染疫　醫：或現「多系統發炎綜合症」

阿里副總裁連夜從上海飛美國！發文澄清「是去看病」　網轟雙面人

上海疫情衝擊經濟　工信部急派工作組：集中資源保障重點行業復工

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

她誤嫁黑道老大「慘遭拘留」！關押328天不起訴…氣炸提國賠

上海封控持續　民生保障仍要加強

上海男曾挺港警「你們可以打我了」　隔3年發文痛訴：上海警察打人

快訊／香港東部海域「油輪爆炸」　至少1死6傷

婚前健檢「老公是女性」婚禮告吹她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

陸邊境縣城封城逾50天　市民崩潰求救「真撐不住了」：收入兩空

堅持「動態清零」 ！　大陸4月已有12地封控抗疫

港超10萬名兒童染疫　醫：或現「多系統發炎綜合症」

阿里副總裁連夜從上海飛美國！發文澄清「是去看病」　網轟雙面人

上海疫情衝擊經濟　工信部急派工作組：集中資源保障重點行業復工

非法移民刮刮樂中788萬大獎　面臨「無法領獎」窘境

全昭旻爆回歸《第六感3》！　Jessi李相燁IG留言、限動洩密

樂天王溢正本季首先發　味全龍鋼龍拚止敗

手工皂闆娘嗆「台灣殺人無罪」被判刑！求法官別罰：我被他們霸凌

陳嘉行緩頰「徐小可夫妻是善良的」！給1建議挽救輿論：趁現在流量爆炸

5月求職運最佳5星座曝　天秤有貴人相助、射手潛力無限

14歲歐珈瑜1月曾赴美移訓　受世錦賽金牌佐藤有香指導磨練

申皓瑋遭代打斷紀錄　高國輝、林哲瑄達出賽里程碑

維迦中路單場只打1405傷害　Hanabi天雷救隊伍...PSG五場打滿進決賽

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

大陸熱門新聞

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

香港油輪爆炸　至少1死6傷

她誤嫁黑道老大遭拘留　關押328天氣炸提國賠

上海男曾挺港警　今發文痛訴：上海警察打人

上海封控持續　民生保障仍要加強

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

上海離譜物資全是豬奶頭！發變質豬肉給民眾吃

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

阿里副總裁「連夜從上海飛美國」

陸1市封城逾50天　市民崩潰求救

尪不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

計程車8年開80萬公里　男子報廢前「下跪道別」

上海今日本土新增23513例！　封城超2週確診數不降反升

更多熱門

相關新聞

千警護送大甲媽回鑾　警：敢鬧事當場逮捕

千警護送大甲媽回鑾　警：敢鬧事當場逮捕

大甲媽遶境隊伍16日凌晨將回到台中市，為了避免重演彰化搶轎滋事風波，台中市局長蔡蒼柏今天強調，遶境前已先逮捕暴力討債、槍砲等493人，如今在回鑾途中，也已投入1282名警力維護秩序，一旦有人故意搶轎鬧事，一律當場逮捕，依法嚴懲嚴辦。

馬拉松遭馬達砸頭　北市府須國賠927萬

馬拉松遭馬達砸頭　北市府須國賠927萬

狼師落跑全國追緝！　人本籲政府放棄國賠上訴　

狼師落跑全國追緝！　人本籲政府放棄國賠上訴　

遠航佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

遠航佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

關鍵字：

黑道黑道老大黑社會刑事拘留國賠

讀者迴響

熱門新聞

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

張惠妹「青梅竹馬」是超知名YouTuber！

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

張惠妹淚崩泣不成聲：我不後悔回來小巨蛋

富邦產2張「防疫保單」4／25停止收件！　5點半前都來得及

動物活活冰到死　男冰櫃塞183屍

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

即／恐怖進香團燒進台中　中火菜鳥員工跟團確診

警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」　網嚇壞：震很大

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面