1500萬大牛無照被絞成「8325元廢鐵」　機師怒求國賠：周杰倫就能

▲台北地方法院外觀。(圖／資料照)

記者黃哲民／台北報導

機師林修帆2013年駕駛沒通過安全審驗領牌、價值1500萬元的藍寶堅尼LP-640（大牛）跑車上路，在台中被攔查發現他掛用其他車輛大牌企圖魚目混珠，以致跑車被沒收後銷燬成僅剩8325元的廢鐵，林男不甘損失，主張藝人周杰倫也有類似情形卻被通融，因此告交通部與台北市交通事件裁決所求償國賠共1500萬元，台北地院今判林男全部敗訴，可上訴。

本案發生於2013年11月28日深夜10時許，林男開著藍寶堅尼大牛（LAMBORGHINI-MURCIELAGO）跑車，在台中市被警員攔查，發現該車當時懸掛的車牌，車籍資料是一輛福斯汽車，接著又被查出這輛大牛跑車沒依《公路法》等法規通過安全審驗，根本沒領照就上路。

警員移送林男戶籍所在的台北市交通事件裁決所，裁罰林男罰鍰3600元並沒入大牛跑車，林男急忙提起行政訴訟搶救愛車，聲稱進口商無法代辦該車車測手續，所以他當天把車開去給鑑定師要進行申請審驗程序，不料半路被攔查。

林男主張，藝人周杰倫的一輛進口車也沒審驗合格、同樣沒懸掛臨時車牌就上路，卻沒被裁定沒入，為何他就受到差別待遇，何況他的愛車已依法繳納進口關稅，也正進行檢驗程序及申請核發臨時車牌，請求把車發還給他。

法官指林男被攔查警員詢問時，刻意隱瞞這輛大牛跑車根本沒領照還謊稱要送修，且經查直到事發當天仍沒申請審驗，事發後才請領臨時車牌，但這輛大牛跑車早在2011年3月底就進口，拖了2年半還沒辦妥審驗程序就上路，已違反主管機關監督車輛安全管理及確保交通安全的規定。

法官認定裁決所裁罰沒入這輛大牛跑車並未違反比例原則，駁回林男要求撤銷罰單與沒入處分的主張確定，這輛千萬超跑後於2016年12月14日被銷毀成廢鐵，只剩殘值8325元。

林男在愛車被執行「死刑」前，將相當於車價100萬元的權利賣給原姓男子，2人一起聲請緊急處置並提起訴願，還找立委幫忙從法令是否有瑕疵的角度介入，仍無法挽救愛車被銷毀的命運，2人怒告主管機關交通部與台北市裁決所阻斷人民合法救濟權益，要求賠償共1500萬元。

法官審理認為，沒入處分是台北市裁決所依法所為，且經林男提起行政訴訟判決處分合法確定，裁決所依法執行銷燬並無違失，交通部在本案不是受理訴願機關，林男2人也無法舉證真的有送訴願書給交通部，但林男2人當時仍有相當救濟管道，沒被阻斷，只是提出的理由都被駁回，據此判本件求償全部敗訴。

林修帆曾在中華航空、復興航空擔任機師，大牛跑車遭沒入事件發生後，外界好奇他的財力，林男後來被查出，涉將帳戶提供給吸金集團使用並協助轉帳逾1000萬元，去年（2021年）被依洗錢罪嫌起訴。