全面採用自研晶片　外媒：蘋果正在測試搭載M2晶片Mac

▲Macbook Air今年有機會迎來最大改版。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果一直希望將旗下的產品改為自家研發的晶片，而彭博社報導也指出，蘋果已經開始針對搭載M2晶片的新Mac機型進行測試，而預計將於未來幾個月對外發布。目前測試機型包含MacBook Air、Mac mini與初階MacBook Pro等。

Mac電腦部門在這兩年來表現優異，上年度創下352億美元的銷售額，佔蘋果營收1成，主要是因為疫情所帶動的居家辦公。報導指出，目前蘋果9款Mac正在測試中，分別搭載4種不同的M2晶片，這也是蘋果脫離對英特爾晶片依賴的措施之一。

目前正在測試的機型有搭載M2晶片的MacBook Air，搭載8核CPU、10核GPU，此外還有搭載M2晶片的Mac mini，與初階MacBook Pro。此外還有搭載M2 Pro和M2 Max晶片的14吋、16吋MacBook Pro等機型。

根據報導指出，MacBook Air、Mac mini與初階MacBook Pro這三款機型，有機會在今年與消費者見面，這三款機型都是搭載最基礎的M2晶片，其中兩款可能在年中就會發布，育記者也會是MacBook Air史上最大改版。