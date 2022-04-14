用手機就能拍出水滴凝結　 iPhone微距攝影挑戰最佳照片出爐

▲iPhone微距攝影比賽得獎作品〈A Drop of Freedom〉百合花。（圖／蘋果提供，Daniel Olah 攝）

記者陳俐穎／綜合報導

今年年初的幾週內，來自世界各地的 iPhone 攝影在微距攝影 Shot on iPhone Challenge 分享他們拍攝的最佳微距照片，蘋果公布 10 件獲勝作品，決賽入圍者來自中國、匈牙利、印度、意大利、西班牙、泰國和美國。他們令人驚豔的攝影作品將在蘋果官網、蘋果IG帳號上展出，並將出現在特定城市的廣告看板。

蘋果表示，iPhone 13 Pro 系列配備 iPhone 中最先進的相機系統，使用者首次可以無論走到哪裡，都用隨身攜帶的裝置拍攝清晰、令人驚豔的微距照片，過去僅有專業相機設備能實現的攝影技術，現在更多人都能做到。得獎作品顯示微距攝影的美妙之處，在於將平凡化為非凡，放大展現微小事物。攝影作品包括肉眼可能忽略的絕美自然景象照片，例如蜘蛛網上的露珠、狗毛上的雪花、洞穴般的朱槿花，以及被汽水中微小氣泡包圍的草莓。

Guido Cassanelli 作品〈Sea Glass〉

攝影師表示：「海玻璃歷經成千上萬英里海洋的沖刷，到達世界各地的海岸。我在海灘上散步，欣賞美麗的日落，決定收集一些小海玻璃片，嘗試 iPhone 13 Pro Max 微距攝影。 中間那一個看起來像是內部正發生什麼奇妙的事——它長得像琥珀。我真的很喜歡那種質地。」

▲iPhone微距攝影比賽作品Sea Glass。（圖／蘋果提供，Guido Cassanelli 攝）



Marco Colletta 作品〈The Cave〉

攝影師表示：「花瓣的包圍形狀，加上濃重的陰影，讓我聯想到深邃、亟待探索的洞穴；我的攝影視角維持在花朵內部，希望朱槿花的自然構圖能夠讓我們充分感受到它局部的美麗。我得知微距攝影模式時，就覺得這是我期待 iPhone 13 Pro 的超酷新功能之一。當我開始探索它的可能性，就真的開始喜愛這個功能了。 我發現它能將幾乎所有看到的東西都變成與現實樣貌不同的抽象主題。這個功能確實激發了我的想像力。」

▲iPhone微距攝影比賽作品The Cave。（圖／蘋果提供，Marco Colletta 攝）

Prajwal Chougule 作品〈Art in Nature〉

攝影師表示：「我愛好大自然，喜歡帶著我的 iPhone 13 Pro 清晨散步。『黃金時段』是大自然最美好的時刻，也是攝影師的樂趣所在。蜘蛛網上的露珠引起我的注意，乾燥的蜘蛛絲彷彿一條項鍊，上面的露珠像珍珠一樣閃閃發光，讓我倍感驚豔。感覺就像大自然畫布上的一件藝術品。」

▲iPhone微距攝影比賽作品Art in Nature。（圖／蘋果提供，Prajwal Chougule 攝）