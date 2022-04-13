輕症確診怎麼辦？7QA一次看　醫揭在家照護「這2物必備」

▲台灣可能將面臨大規模確診潮。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者楊晏琳／整理報導

指揮中心指揮官陳時中日前坦言，以目前趨勢來看，4月底單日新增本土個案，幾乎一定會達上千例。也有專家認為，若台灣進入社區大流行，確診數就可能破萬。面對逐漸攀升的個案數，《ETtoday新聞雲》也整理出有關居隔期間、確診後應注意的7大QA供民眾參考。

Q1：確診有哪些症狀？

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A1：指揮中心2月曾公布本土確診Omicron症狀，發現喉嚨症狀佔52%、咳嗽症狀佔51%、流鼻水/鼻塞27%、發燒27%、頭痛10%、肌肉痠痛5%、嘔吐2%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.0%、腹瀉1.0%。

此外，指揮中心也強調，若居家照護期間，出現喘與呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，皮膚、嘴唇或指甲床發青等缺氧4大徵兆，就應儘速撥打119、1922或聯繫衛生局。

Q2：我有症狀，且曾收到與確診者足跡重疊的簡訊怎麼辦？

A2：指揮中心建議，有症狀者應盡速前往指定醫療院所或社區採檢站採檢，全程戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具。且輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，收到簡訊卻無症狀者，可至藥局、便利商店等購買家用快篩劑。檢測結果若為陽性，則須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測；陰性則自我健康監測14天，期間若有發燒、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀等，應盡快前往指定場所採檢。

Q3：輕症確診該怎麼辦？

A3：若接到確診通知，可先電話連絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。

Q4：我是居家檢疫／隔離者，期滿後該怎麼篩檢？

A4：指揮中心表示，原先檢疫期滿之PCR採檢作業，改以快篩方式由民眾自行檢測並回報結果。快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。詳細如下：

居家隔離：

1. 共進行4次檢測，分別為隔離期間第5-7天、隔離期滿當日、自主健康管理期間第2及第4天，原隔離期滿之PCR檢測改以快篩檢測進行。

2. 無第10天快篩試劑者，可先以自主健康管理期間使用之快篩試劑，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

居家檢疫：

1. 檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。

2. 尚未進行第7天快篩檢測之民眾，延後至第10天執行；已完成第7天檢測者，先以於自主健康管理期間使用之快篩試劑執行第10天檢測，並聯繫地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間之2次快篩。

Q5：確診之後住到哪去？要準備哪些東西？

A5：無症狀、輕症確診者（含落地採檢陽性）且65歲以下、生活可自理者，均以收治加強版集中檢疫所或防疫旅館為原則；高齡或中重症者送醫院、社區確診病例則就地收治。

不過指揮中心也說明，當單日確診數達1500人時，將啟動輕症居家照護計畫，符合資格者屆時便可在家隔離。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬建議，若實施在家照護，民眾就需透過血氧機分辨病程，避免延誤就醫。除了血氧機之外，也需多準備家用快篩試劑，以便隨時監測健康狀況。

Q6：若實施輕症居隔在家，平時服用的藥物怎麼領？

A6：指揮中心將建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋，由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

新冠藥物部分，指揮中心表示，並非染疫就要吃藥，65歲以上長者、65歲以下有糖尿病、心血管疾病等慢性病才需用藥，未來若納入65歲以上也可輕症在家，才會有處方開藥和藥物配發機制。

Q7：怎樣才可以解隔？

A7：指揮中心表示，目前確診個案解除隔離條件修正為：

1. 針對新感染或初次PCR檢測Ct值小於30個案，移除「距發病日或採檢日已達10天」條件，症狀緩解，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30，即可解除隔離。

2. 因應境外移入者，初次PCR檢測Ct值超過30舊案，移除「N抗體陽性」條件，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30以上者即可解隔。

啟用輕症居家照護計畫後，確診者若同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理：

1. 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。

2. 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。