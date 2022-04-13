　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕症確診怎麼辦？7QA一次看　醫揭在家照護「這2物必備」

▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員進入防疫旅館安排入住旅館撤出，轉往集中檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲台灣可能將面臨大規模確診潮。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者楊晏琳／整理報導

指揮中心指揮官陳時中日前坦言，以目前趨勢來看，4月底單日新增本土個案，幾乎一定會達上千例。也有專家認為，若台灣進入社區大流行，確診數就可能破萬。面對逐漸攀升的個案數，《ETtoday新聞雲》也整理出有關居隔期間、確診後應注意的7大QA供民眾參考。

Q1：確診有哪些症狀？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：指揮中心2月曾公布本土確診Omicron症狀，發現喉嚨症狀佔52%、咳嗽症狀佔51%、流鼻水/鼻塞27%、發燒27%、頭痛10%、肌肉痠痛5%、嘔吐2%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.0%、腹瀉1.0%。

此外，指揮中心也強調，若居家照護期間，出現喘與呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，皮膚、嘴唇或指甲床發青等缺氧4大徵兆，就應儘速撥打119、1922或聯繫衛生局。

▲▼確診個案居家照護管理指引-5。（圖／指揮中心提供）

Q2：我有症狀，且曾收到與確診者足跡重疊的簡訊怎麼辦？

A2：指揮中心建議，有症狀者應盡速前往指定醫療院所或社區採檢站採檢，全程戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具。且輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，收到簡訊卻無症狀者，可至藥局、便利商店等購買家用快篩劑。檢測結果若為陽性，則須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測；陰性則自我健康監測14天，期間若有發燒、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀等，應盡快前往指定場所採檢。

Q3：輕症確診該怎麼辦？

A3：若接到確診通知，可先電話連絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。

Q4：我是居家檢疫／隔離者，期滿後該怎麼篩檢？

A4：指揮中心表示，原先檢疫期滿之PCR採檢作業，改以快篩方式由民眾自行檢測並回報結果。快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。詳細如下：

居家隔離：

1. 共進行4次檢測，分別為隔離期間第5-7天、隔離期滿當日、自主健康管理期間第2及第4天，原隔離期滿之PCR檢測改以快篩檢測進行。
2. 無第10天快篩試劑者，可先以自主健康管理期間使用之快篩試劑，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

居家檢疫：

1. 檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。
2. 尚未進行第7天快篩檢測之民眾，延後至第10天執行；已完成第7天檢測者，先以於自主健康管理期間使用之快篩試劑執行第10天檢測，並聯繫地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間之2次快篩。

▲▼4/12居檢、居隔期滿前改快篩。（圖／指揮中心提供）

Q5：確診之後住到哪去？要準備哪些東西？

A5：無症狀、輕症確診者（含落地採檢陽性）且65歲以下、生活可自理者，均以收治加強版集中檢疫所或防疫旅館為原則；高齡或中重症者送醫院、社區確診病例則就地收治。

不過指揮中心也說明，當單日確診數達1500人時，將啟動輕症居家照護計畫，符合資格者屆時便可在家隔離。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬建議，若實施在家照護，民眾就需透過血氧機分辨病程，避免延誤就醫。除了血氧機之外，也需多準備家用快篩試劑，以便隨時監測健康狀況。

Q6：若實施輕症居隔在家，平時服用的藥物怎麼領？

A6：指揮中心將建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋，由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

新冠藥物部分，指揮中心表示，並非染疫就要吃藥，65歲以上長者、65歲以下有糖尿病、心血管疾病等慢性病才需用藥，未來若納入65歲以上也可輕症在家，才會有處方開藥和藥物配發機制。

Q7：怎樣才可以解隔？

A7：指揮中心表示，目前確診個案解除隔離條件修正為：

1. 針對新感染或初次PCR檢測Ct值小於30個案，移除「距發病日或採檢日已達10天」條件，症狀緩解，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30，即可解除隔離。

2. 因應境外移入者，初次PCR檢測Ct值超過30舊案，移除「N抗體陽性」條件，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30以上者即可解隔。

▲▼4/3指揮中心修訂無症狀或輕症確診個案之解除隔離治療條件。（圖／指揮中心提供）

啟用輕症居家照護計畫後，確診者若同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理：

1. 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。

2. 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

▲▼確診個案居家照護管理指引-7。（圖／指揮中心提供）

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
LIVE／新北單日暴增264例！　侯友宜最新說明
快訊／高雄42處足跡曝！　漢神2館、健身工廠、老四川
陳時中公布「拿快篩」三管道！　擬比照口罩實名制
快訊／台東+4足跡曝！　夫妻確診1人沒打疫苗
快訊／清冠一號抗變異株有效！　「居家照護」可用
LIVE／高雄+50！派出所爆群聚　陳其邁最新說明
快訊／雙和醫院爆群聚！　急診室護理師1傳4
不打疫苗確診！女議員「呼籲接種」貼文曝：口罩P的
一口氣飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說
快訊／增3例「中症」！接種三劑仍中鏢　本土中重症累積18案
快訊／本土744例「分佈19縣市」！　新北+264最多
快訊／本土狂飆744例！　超越去年三級警戒
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一天飆漲近200例大炸裂！　全場「驚覺共存感」：真的開始了

停課標準爭議　陳時中反問：原來規定真的比較嚴格？

單日疫情恐破萬？陳時中：現在是發展初期「高點在哪難預測」

社交距離APP「從自己做起」　陳時中：之後記者訪問我也要裝

LIVE／屏東+14！娛樂圈傳播鏈燒不完　潘孟安最新說明

快訊／高雄飆50例！　42足跡曝：漢神2館、健身工廠、老四川

物理系曾是第一志願！分數直逼電機現跌落神壇...網嘆：就業導向

才一天「本土551→744例」　網憂心明天破千！陳時中：高點難預測

快訊／新北汐止所1警「喉嚨痛」確診　急匡20名同事快篩出爐

快訊／高雄+50！5歌迷這2天都去阿妹演唱會　屏東天上人間再燒2例

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

一天飆漲近200例大炸裂！　全場「驚覺共存感」：真的開始了

停課標準爭議　陳時中反問：原來規定真的比較嚴格？

單日疫情恐破萬？陳時中：現在是發展初期「高點在哪難預測」

社交距離APP「從自己做起」　陳時中：之後記者訪問我也要裝

LIVE／屏東+14！娛樂圈傳播鏈燒不完　潘孟安最新說明

快訊／高雄飆50例！　42足跡曝：漢神2館、健身工廠、老四川

物理系曾是第一志願！分數直逼電機現跌落神壇...網嘆：就業導向

才一天「本土551→744例」　網憂心明天破千！陳時中：高點難預測

快訊／新北汐止所1警「喉嚨痛」確診　急匡20名同事快篩出爐

快訊／高雄+50！5歌迷這2天都去阿妹演唱會　屏東天上人間再燒2例

一天飆漲近200例大炸裂！　全場「驚覺共存感」：真的開始了

鳳梨奉你　黃偉哲推薦全台最好吃的鳳梨

停課標準爭議　陳時中反問：原來規定真的比較嚴格？

斗南環保科技公司引火警　環保局再開一張設備違規

台東延平鄉桃源村自來水延管工程今開工

單日疫情恐破萬？陳時中：現在是發展初期「高點在哪難預測」

社交距離APP「從自己做起」　陳時中：之後記者訪問我也要裝

南投2警遭炸傷！BMW自撞卡溝　他猛催油門...車輪狂轉爆胎釀禍

土石流般炸出內餡！台中吃大陸美食煎餅果子　超狂份量一手拿不住

國小硬聯／陳建宏後援守成　中平火力兇猛奪隊史第三冠

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

PLG「口罩長髮妹」神到了！　48分鐘被拍10分鐘超清晰

手機突跳通知「安裝社交距離APP」　安卓人狂+1

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

單日病例破萬「有可能」　陳時中：目前還在初期、發展迅速

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

更多熱門

相關新聞

屏東「娛樂圈」46人染疫　警局長帶隊稽查

屏東「娛樂圈」46人染疫　警局長帶隊稽查

屏東縣(12)日確診人數新增14例，與「娛樂圈」相關案例累計46例，為降低特定娛樂場所傳播風險，屏東縣政府警察局晚上規劃所轄7個分局同步執行防疫臨檢工作，並與縣府相關單位配合共同前往中央流行疫情指揮中心列管之娛樂場所進行查核。

停課標準「放太寬」惹議　蔣萬安：很多是孩子傳給長輩

停課標準「放太寬」惹議　蔣萬安：很多是孩子傳給長輩

潑糞逼車又誣仇家確診　新店「煙火哥」判賠24萬

潑糞逼車又誣仇家確診　新店「煙火哥」判賠24萬

台鐵松山、玉里站　2售票員確診

台鐵松山、玉里站　2售票員確診

即／首例！宜蘭縣議員PCR採檢確診

即／首例！宜蘭縣議員PCR採檢確診

關鍵字：

新冠肺炎確診居家隔離居家照護快篩輕症

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面