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ET民調／北市民79.4％支持輕症居隔　近7成挺10天以上隔離天數

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察劍潭加強防疫專責旅館。（資料照／北市府提供）

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察劍潭加強防疫專責旅館。（資料照／北市府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

年底選戰將至，針對民眾最關心的防疫政策，《東森新媒體ETtoday》於4月8日至11日，針對20歲以上的台北市民進行防疫政策調查，結果顯示有6成以上台北市民認為疫情嚴峻，近7成贊同延長或維持現行隔離天數，更有近8成北市民眾支持輕症、無症狀確診者採居家隔離政策。

調查結果顯示，到目前為止延燒的疫情，有64.0%台北市民認為台灣目前新冠肺炎疫情嚴重（非常嚴重12.3%、有點嚴重51.7%）；另有33.６%台北市民認為目前新冠肺炎疫情不嚴重（完全不嚴重5.8%、不太嚴重27.8%）。

▲▼台北市長人選調查第七波。（圖／ETtoday）

至於因應全球邊境鬆綁的趨勢，指揮中心研擬將隔離天數從10天再往下降，根據民調顯示，68.8%台北市民傾向維持或延長目前的隔離天數（包含「維持現行隔離天數10天」36.7%與「應更嚴格，延長隔離天數至10天以上」32.1%）；另有26.4%傾向放寬邊境防疫（包含「施打完整兩劑疫苗與PCR檢測陰性者，完全不需要隔離」11.2%與「應放寬，縮短隔離天數在10天以內」15.2%）。

▲▼台北市長人選調查第七波。（圖／ETtoday）

近期新冠肺炎確診病例暴增，台灣連續3日破400例本土，4月12日更破500例本土，指揮中心指出，以目前趨勢來看，4月底單日本土確診數幾乎一定會上千。為不使醫療量能崩盤，指揮中心已確定若單日超過1,500例確診數，將啟動輕症、無症狀者在家隔離的措施。根據調查顯示，79.4%台北市民支持輕症、無症狀確診者居家隔離政策（非常支持33.6%、還算支持45.8%）；僅16.4%台北市民不支持輕症、無症狀確診者居家隔離政策（非常不支持5.4%、不太支持11.0%）。

▲▼台北市長人選調查第七波。（圖／ETtoday）

以擔心疫情、希望防疫政策更加嚴格的角度，針對現任市長柯文哲的總體施政，台北市民的滿意度為49.6%（非常滿意6.2%、還算滿意43.4%）；另有46.7%台北市民對現任市長柯文哲感到不滿意（非常不滿意23.7%、不太滿意23.0%）。

▲▼台北市長人選調查第七波。（圖／ETtoday）

至於居住的幸福度，台北市民認為住在台北市的幸福度為59.4%（非常幸福7.9%、還算幸福51.5%）；另有36.8%台北市民認為不幸福（非常不幸福11.9%、不太幸福24.9%）。

▲▼台北市長人選調查第七波。（圖／ETtoday）

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ET民調輕症居家隔離

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