怒警6:20登門查證件！他控居隔「像戴電子腳鐐」　網見原因反噓爆

▲疫情延燒校園。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

國內本土疫情持續延燒，校園也無倖免。新竹一名家長發文抱怨，因為女兒班上的同學確診，帶著孩子在家隔離，但由於他睡覺將手機調成飛航模式，因定位不到，今（14）日一早，警察上門要求他手機打開並檢查證件，讓他怒喊「像是戴電子腳鐐的犯人」，然而網友們意見相反、力挺警察。

這位家長在臉書社團「新竹爆料公社」發文，提到今天早上6點20分，家中電鈴大響，接著警察敲門詢問有沒有居家隔離的人，因手機關機，定位找不到人，要求原PO戴上口罩給出證件檢查，並打開手機。

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原PO對此相當生氣，怒喊「衛生所的人沒有告訴我啊！」他表示，從接到衛生所的電話告知女兒班上同學確診後，就只說明隔離方式、隔離期間、當日要自己去馬偕做PCR和領關懷包、照顧者和孩童哪三天要居家快篩，「所以被隔離期間，手機訊號會被追蹤，睡覺不能開飛航？這沒有人告訴我啊！」

▲原PO對於警察大動作登門找人相當氣憤。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

原PO對於警察大動作登門找人的行為很不能理解，質疑「看人家睡覺時間訊號消失是不會聯絡同住者或市電提醒嗎？還是說就是故意不講搞突擊嗎？」他更形容自己很像戴著電子腳鐐的犯人，「我連防疫包都偷偷摸摸帶回來，現在這樣是要整個社區都怕我們嗎？！真的很衰小！」

不過貼文一出，不少網友並不買帳，紛紛留言表示，「自己搞錯飛航模式的用途，還怪罪防疫警察」、「這也是為了防疫，你讓人定位不到，當然別人會緊張，檢討別人之前，好好學學關靜音或震動」、「疫情都多久了，新聞上早就有講了，衰小的是警察好嗎」、「台灣真的已經很輕鬆了，配合防疫沒有這麼難也不該這麼多怨言」、「警察真的好辛苦」。