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基隆提「輕症居家醫療照護」計畫　林右昌：待中央核定即可上路

▲0416基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（16日）公布國內本土病例新增1199例，單日連兩天破千，其中基隆新增92例，但有2例須移出，所以實際是90例。對此，市長林右昌表示，目前基隆市已報給中央「COVID-19無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活支持服務計畫」，希望中央儘快核定。

針對輕症居家醫療計畫，林右昌指出，集中檢疫所及醫療的量能需要被確保，基隆市擬定的計畫，就是希望醫療單位可以減壓，希望無症狀或輕症的確診者，可以在家裡度過，但這需要配套，以因地制宜的方式制定，因為基隆不是直轄市，有資源上的落差，無法製作雲端平台，不過我們有兩大重點。

第一、在現有的居家隔離及居家檢疫的基礎上，強化針對無症狀或輕症確診者的生活照顧服務；第二、居家醫療的部分，我們整合了醫院和基層的診所，首先，與基隆長庚醫院合作遠距醫療系統，其次，和基層醫療診所合作，可以就進在無症狀或輕症的確診者居家附近，進行指派或安排相關的服務與關懷。

林右昌表示，可優先執行的對象，目前規劃是要符合CDC的資格條件：第一、居隔期間陰轉陽者，讓他留在原家戶接受照護；第二、解隔前因轉陽者，他已經到病毒發作期的最後面，理論上他的感染力較低，也能讓他留在原家戶接受照護；第三、新增案例中沒有症狀的確診者。

林右昌強調，整個規劃好後，市府會設立服務專線，這是單一窗口，除了進到醫療端之外，相關的社會支持，包括物資的協助、垃圾的清運等等疑難雜症，都可以透過服務專線來提供協助。這有點類似警察的勤務系統，如果遇到特殊事件或緊急需求時，也能立即處理，這是跨局處的，並由秘書長在後台做控管、協調與解決，避免各局系統內轉來轉去問題。

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