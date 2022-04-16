快訊／南投+5！補給花蓮登山隊21人共食　協作員確診無罩上教會

▲南投+5，高山協作員無罩上教會 足跡丹大野溪溫泉、管制站。（圖／縣府提供，下同）



記者高堂堯、游瓊華／連線報導

中央疫情指揮中心宣佈，今日本土確診案例新增1199例，其中南投縣新增5例，包括信義鄉2名丹林大道協作員，4月11日與同事前往丹大野溪溫泉與18人的花蓮縣登山隊會合補給食物，目前已知當日參加的3名協作員已有2人染疫，縣府也公布足跡包括丹大野溪溫泉、丹大2分所管制站。另一名31歲女確診者足跡則包括南投客運、埔里國光客運，縣府也緊急清消。

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南投縣衛生局指出，這團花蓮縣登山隊18人、登山協作員3人共計21人，於11日會合並一同用餐、夜宿，12日啟程返家。案32462於13日接獲花蓮登山隊通知登山隊有人快篩陽性，立即前往診所領取公費快篩試劑，快篩結果陰性、醫院PCR採檢陰性，但14日出現喉嚨痛症狀，15 日快篩陽性，到醫院PCR採檢陽性、Ct值16.8，收治集中檢疫所。另外，另一名同事案32463也確診、Ct值22.2。

2名高山協作員縣府總共匡列97人，並公布公共足跡史包括丹大野溪溫泉、丹大2分所管制站、南投縣信義鄉台灣基督長老教會青雲教會，已通知環保局完成環境清消作業。

衛生局局長陳南松表示，案32462與案3246為同事關係，居住於信義鄉地利村，因參加教會活動、飲酒、抽菸等且未戴口罩，考量社區風險，緊急派遣醫療人員至信義鄉地利風雨球場設置社區快篩站，篩檢時間16日下午13時至17時，以降低社區居民感染風險，防範社區疫情擴散。

另外三名個案包括案32464，家住南投市的54歲男性，已接種3劑疫苗，與台中市確診個案（案30331）為同事關係，4月8日曾一起共餐，4月13日匡列居家隔離，4月15日出現喉嚨痛症狀，經PCR採檢陽性，Cｔ值23.3，已入住集中檢疫所收治治療。其密切接觸者3人PCR陰性，同事8人（PCR陰性7人、檢驗中1人），已匡列居家隔離。

案33048為31歲女性，已接種2劑疫苗，4月8日到12日曾至台北遊玩，12日後陸續出現流鼻水、咳嗽症狀，PCR採檢陽性Ct值14.22，其足跡包括南投客運、埔里國光客運、7-11佳軒店、全家水沙連店。

另一名案33378為家住南投市59歲女性，未接種疫苗，4月14日全身倦怠，4月15日發燒、咳嗽自行快篩陽性，衛生局安排PCR採檢陽性Ct值14，已入住集中檢疫所收治治療，目前感染源不明，縣府匡列其同住家人發現丈夫也確診，但尚未列全國案號，將於明日公布。