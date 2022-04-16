不爽被牠狂吠！20歲女鐵條打狗不成　出拳猛推再掌摑80歲嬤　

▲▼草屯女子不滿被隔壁狗狂吠，竟然持鐵條威嚇，並以拳頭狂毆飆罵80歲老婦人。（圖／翻自爆廢公社）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣草屯鎮1名20多歲白姓女子不滿每次騎車經過時，隔壁鄰居小狗就狂吠不止，白女氣得拿鐵條要打狗，被飼主80歲林姓阿嬤制止，不料，白女竟發狂似的，不斷飆罵三字經，猛推阿嬤胸部3下，還結結實實的打了1巴掌，鄰居出面勸架也被恐嚇「我瘋起來是沒人擋得住」，阿嬤家人晚上上門討公道說「阿嬤白疼妳了」，白女母親也氣憤大罵「每天工作養妳，還一再惹麻煩，很倒楣」。

白女持鐵條氣憤的跑到隔壁要打狗，被飼主阿嬤阻擋「狗在我家裡叫，又不是去你家」，白女無法接受這說法，覺得還是嫌吵，出手要打狗時，阿嬤用手阻擋，不小心碰到白女的頭，白女認為被打頭，開始狂罵三字經，不但逼近阿嬤，猛推阿嬤3下，還說「如果講的聽不懂，打了就懂」。

阿嬤低聲下氣甚至自我詛咒「如果有打妳，我出去被車子撞死」，白女依然大罵阿嬤，鄰居女子出面勸阻大叫「有沒有人出來幫忙啊？」白女回嗆，「妳不要擋喔，不然我瘋起來，沒人擋得了」。

白女毆打阿嬤的過程全被監視器拍下，阿嬤家人也把影片上傳「爆廢公社」，引發社會共憤。

晚間，阿嬤家人和白女母親上門逼問，白母說，怎麼可以打1個80歲的阿嬤，即使阿嬤有錯，也不該打，每天工作養活妳，供妳讀書，還不時惹麻煩，書都讀到哪裡去了，乾脆不要念了，去台北找妳老爸，不料，白女竟回說「80歲又怎樣？」白母氣得上前打了1下，直說「養到妳很倒楣」。

阿嬤家人也說，阿嬤沒有做錯事，為何要被妳拿鐵條打，「如果我打妳媽媽，妳作何感想？」枉費阿嬤疼妳疼得要命。

草屯警分局獲報後，將白女依傷害和公然侮辱罪嫌函送法辦。