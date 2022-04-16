台大法律學院學生確診！校內足跡曝　傳女宿舍有人被防疫車載走

▲台大再傳出有學生確診，總圖昨晚也緊急閉館消毒。（圖／資料照片，照片人物與事件無關）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台灣大學繼週四（14日）傳出多名學生確診，昨天（15日）法律學院也透過電子郵件通知學生，指大學部一名學生採檢確診，與該名確診生晚餐密切接觸學生已經隔離中，另昨傍晚也傳出一名女生宿舍住宿生被防疫專車載走，台大總圖也在昨晚閉館進行緊急消毒。

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▲台大法律學院傳給學生信件中，告知一名學生確診。（圖／摘自《Dcard》）

本土疫情持續升溫，台大校園確診也是連環爆，繼清明節連假有2職員確診，台大在週四傳出4名農化系學生確診，而台大校園內疫情也慢慢擴散，昨天台大法律學院也透過電子郵件通知學生，指大學部一名學生採檢確診，也公布確診學生的館舍足跡，其中在4月11、12日兩天與確診者一起晚餐的密切接觸者，都已經隔離當中。

此外，有網友在網路社群《Dcard》台大看板PO文，指昨天傍晚在女生宿舍前，防疫專車載走一名學生；另有網友也收到簡訊通知，指台大總圖在昨晚進行消毒。有的網友回應「今晚要不要回宿舍啊？」、「「真心覺得現在很多地方都有，只是有沒有篩檢出來而已」。

▲台大再傳出學生確診，總圖昨晚緊急封館消毒。（圖／摘自《Dcard》）

台大則回應，若台大教職員工及學生有確診情形，校方不會特別公布個別確診案例，一切以指揮中心發佈訊息為主。