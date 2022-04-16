　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大法律學院學生確診！校內足跡曝　傳女宿舍有人被防疫車載走

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大再傳出有學生確診，總圖昨晚也緊急閉館消毒。（圖／資料照片，照片人物與事件無關）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台灣大學繼週四（14日）傳出多名學生確診，昨天（15日）法律學院也透過電子郵件通知學生，指大學部一名學生採檢確診，與該名確診生晚餐密切接觸學生已經隔離中，另昨傍晚也傳出一名女生宿舍住宿生被防疫專車載走，台大總圖也在昨晚閉館進行緊急消毒。

▲▼台大再傳出學生確診。（圖／摘自《Dcard》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大法律學院傳給學生信件中，告知一名學生確診。（圖／摘自《Dcard》）

本土疫情持續升溫，台大校園確診也是連環爆，繼清明節連假有2職員確診，台大在週四傳出4名農化系學生確診，而台大校園內疫情也慢慢擴散，昨天台大法律學院也透過電子郵件通知學生，指大學部一名學生採檢確診，也公布確診學生的館舍足跡，其中在4月11、12日兩天與確診者一起晚餐的密切接觸者，都已經隔離當中。

此外，有網友在網路社群《Dcard》台大看板PO文，指昨天傍晚在女生宿舍前，防疫專車載走一名學生；另有網友也收到簡訊通知，指台大總圖在昨晚進行消毒。有的網友回應「今晚要不要回宿舍啊？」、「「真心覺得現在很多地方都有，只是有沒有篩檢出來而已」。

▲▼台大再傳出學生確診。（圖／摘自《Dcard》）

▲台大再傳出學生確診，總圖昨晚緊急封館消毒。（圖／摘自《Dcard》）

台大則回應，若台大教職員工及學生有確診情形，校方不會特別公布個別確診案例，一切以指揮中心發佈訊息為主。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
高雄爆乳妹站一排！　21人慘了
蝦皮訂單突被取消！賣家私訊通知　金剛傻眼了
恐怖招商會「玖壹壹也在場」！　58桌僅200人實聯制
快訊／台大學生確診！　緊急通知信曝光
快訊／澎湖出現首例確診！　Ct值17.9
慎入！他們遭俄軍「挖眼割舌」　槍塞嘴被射殺
快篩陽性怎麼辦？　「4情況」一圖看懂如何自保
桃園再增6校、3補習班師生染疫！　累計62校停課
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

北上拿藥被誤匡「強迫住防疫旅館」！她吞30顆藥：寧願住精神病院

台鐵「95％司機員5／1不上班」！這1類人不出勤考績恐成乙等

Ct值17.9！工作人員染疫　澎湖越野房車拉力賽繼續辦

「玖壹壹也在場」58桌僅200人實聯制　恐怖招商會最高可罰30萬

快訊／澎湖首例！「拉力賽女員工確診」Ct值17.9　縣長賴峰偉證實

台大法律學院學生確診！校內足跡曝　傳女宿舍有人被防疫車載走

好市多「地攤貨後背包」破萬元　他不識貨糗了！內行：比穿AJ還屌

曾跟上百師生一起上課！中信金融管理學院1學生確診　全校大清消

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

單日破千！本土狂燒1209例　另增境外移入75例

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

北上拿藥被誤匡「強迫住防疫旅館」！她吞30顆藥：寧願住精神病院

台鐵「95％司機員5／1不上班」！這1類人不出勤考績恐成乙等

Ct值17.9！工作人員染疫　澎湖越野房車拉力賽繼續辦

「玖壹壹也在場」58桌僅200人實聯制　恐怖招商會最高可罰30萬

快訊／澎湖首例！「拉力賽女員工確診」Ct值17.9　縣長賴峰偉證實

台大法律學院學生確診！校內足跡曝　傳女宿舍有人被防疫車載走

好市多「地攤貨後背包」破萬元　他不識貨糗了！內行：比穿AJ還屌

曾跟上百師生一起上課！中信金融管理學院1學生確診　全校大清消

張韶涵首提「母女為錢撕破臉」殘酷內幕！　痛訴遭背叛：我其實很恨

本土確診破千　立委籲加速「實名制百元快篩」上路

台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

鬼鬼一哭爆紅！《來吧！營業中》要拍第2季　爆大咖明星也要加入

46歲崔智友裸色「透膚薄紗」美成仙女！　回眸近照狀態不可思議

台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

鷹王楊恩爆發狂砍38分9助攻　老鷹逆轉騎士挺進季後賽

感恩逃過火劫！　嘉義名店「1元換木屐」....民眾大排長龍

北上拿藥被誤匡「強迫住防疫旅館」！她吞30顆藥：寧願住精神病院

捐2千萬救不回癌妻！化工老董撂10煞強押8和尚　鋼刀追砍斷他骨

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

國道尖銳物噴滿車道　熱心長髮哥手工排除

虛擬貨幣500人餐會爆確診　參加藝人完整名單曝

台大醫正妹搶當直播主　素顏滾床上千網友暴動

他舉1事件酸陳時中：雙標到極致

北投網紅拉麵惹議！　夫妻檔遭控偷裝電眼朝私人倉庫拍

三級警戒不遠了？　專家給答案

合利他命分手武田　第一仗是台灣？

沒打3劑禁出團！旅遊業嗆爆陳時中「獨裁」

更多熱門

相關新聞

快訊／澎湖首例確診者！Ct值17.9　縣長賴峰偉證實了

快訊／澎湖首例確診者！Ct值17.9　縣長賴峰偉證實了

台東確診暴增！　縣府增設快篩站

台東確診暴增！　縣府增設快篩站

本土疫情恐人人有獎！「自保4情況」一圖看懂

本土疫情恐人人有獎！「自保4情況」一圖看懂

公費快篩哪裡領？本土狂燒6QA一次看　秒懂「陽性確診」該怎麼辦

公費快篩哪裡領？本土狂燒6QA一次看　秒懂「陽性確診」該怎麼辦

快艇喬治確診　附加賽生死戰缺陣

快艇喬治確診　附加賽生死戰缺陣

關鍵字：

台大確診住宿生總圖法律學院

讀者迴響

熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

15歲女腎臟發炎　醫意外揪出她偷嚐禁果後上癮

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

和泰「防疫保單」跟進富邦！　投保後第5天才生效

NanaQ曬「極簡胃」用餐對比　網傻眼轟：浪費食物！

具俊曄來了！小S帶老公看演出「high爆大叫歐巴」

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

莫斯科號恐帶2枚核彈沉沒　450名官兵下落不明

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面