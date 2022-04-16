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網戀女神還上床！男慘被偷拍恐嚇　心碎提告驚知「他是男的」崩潰

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓男子跟正妹提分手卻遭散布不雅照，憤努提告才知道對方是男的，當場崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

陳姓男子以為自己在跟正妹網戀，雙方多次相約出遊，並發生性關係，但事後對方卻屢屢向他索討高價禮物，讓他心生不滿決定分手，但沒想到對方因不甘被甩，竟在網路上散布偷拍的不雅影像。陳男事後憤而提告，竟意外得知正妹竟是由曾姓男子所假扮，讓他大為崩潰。法院審理後，依妨害秘密罪嫌判曾男6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

經查，曾男於2019年12月間假扮成女性，在社群軟體上化名「Nini」搭訕陳男，兩人一拍即合隨即交往，還用LINE開啟了視訊裸聊，而他也趁著陳男不注意偷偷錄下陳男裸露生殖器的畫面，更於三天後男扮女裝跟陳男相約發生性關係。

然而，完事後曾男卻屢屢向陳男索討高價禮物，陳男因此心生不滿提出分手，沒想到他卻惱羞，把先前偷拍的不雅影像發布在Instagram的限時動態上，甚至還標記陳男的友人，更傳送恐嚇訊息，「勸你跟他說惹我沒好下場，摩托車收好，晚上我會去看，如果在我一定砸爛」。

陳男事後提告，卻意外得知Nini竟是男兒身，而他卻渾然不知，還與對方發生性行為，讓他大為崩潰。

庭審時，曾男對於犯行坦承不諱，而法官審理後認為，曾男只因為對方提出分手，就把偷拍的影像放上網路，還沒幫對方做任何遮掩措施，不僅無視法律，更嚴重侵害了陳男的隱私和人格，也破壞了社會善良風俗，但審酌他事後坦承犯行，並與陳男達成和解，最終依法判刑6個月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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