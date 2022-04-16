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夜訪野柳女王！每晚6場「水幕光雕秀」　用國旅券還送500元紀念品

▲▼2022野柳石光 夜訪女王。（圖／觀光局）

▲2022野柳石光夜訪女王活動開跑。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

國旅好去處！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處自4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光 夜訪女王」活動，八大特色燈區及每30分鐘展出海岸水幕投影光雕秀。

觀光局表示，「2022野柳石光 夜訪女王」活動自4月15日起至5月1日每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張新臺幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。

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線上購票可至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網，電話購票請撥(02)2492-2016由專人服務，或至野柳地質公園售票處排隊購買。持國旅券於活動現場購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份(價值500元)。

▲▼2022野柳石光 夜訪女王。（圖／觀光局）

▲▼2022野柳石光 夜訪女王。（圖／觀光局）

▲▼今年首創儷影湖海岸水幕光雕秀，每晚六場演出。（圖／觀光局）

▲▼2022野柳石光 夜訪女王。（圖／觀光局）

▲▼2022野柳石光 夜訪女王。（圖／觀光局）

▲▼2022野柳石光 夜訪女王。（圖／觀光局）

今年以燈光效果為活動主體，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，海岸邊以水為幕並投影全新創作之動畫，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色，夜色中閃耀繽紛光芒。

奇幻水幕光雕秀每晚共展出6場，時間為18:20、18:50、19:20、19:50、20:20、20:50。另外，今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，上傳照片搭配文字即可呈現觀展心情，且野柳周邊、金山小鎮有28家特約合作店家適用50元消費抵用券。

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