重病患者垂危躺床！無良護士竟偷信用卡狂買　盜刷6萬超慘下場曝

▲華萊士2020年趁患者垂危時，竟盜刷了患者的信用卡共計1700英鎊。（組圖／翻攝自推特、取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／編譯

英國40歲護士華萊士（Leanne Wallace）2020年在醫院照顧病重垂危的拉史沃斯（Leslie Rushworth）時，竟心生貪念，盜竊了拉史沃斯的信用卡瘋狂購物，盜刷了4筆，共計1700英鎊（約新台幣6.6萬元）的金額。所幸，監管機構及時發現了華萊士的行為，並將她控上庭。法院隨後判華萊士即時監禁。

據《太陽報》報導，拉史沃斯在2020年7月因染上肺炎和厭食症，而被轉到北蒂斯大學醫院（North Tees）接受治療。此後，他便一直受到華萊士的照顧，而拉史沃斯一家也十分相信這名女護士。不料，華萊士見拉史沃斯病重臥床，竟擅自盜走他的信用卡，並在網上瘋狂購物。

報導稱，華萊士分別在2020年7月12、13日，使用拉史沃斯的信用卡，購買了73.99英鎊（約新台幣2885元）的壁紙、699英鎊（約新台幣2.7萬元）的床墊，以及在亞馬遜網購共34.54英鎊（約新台幣1315元）。此外，她還盜刷了拉史沃斯的信用卡，來償還她900英鎊（約新台幣3.4萬元）的公積金貸款，4筆盜刷金額共計1700英鎊。

華萊士的行為很快地就被監管機構發現，並迅速將華萊士以欺詐的罪名控上庭。拉史沃斯的家人知悉後，對華萊士的行為深感痛心，認為她利用家人對她的信任做出這種事情，實在難以讓人原諒。法院也表示，若監管機構未及時發現華萊士的欺詐行為，那將對護理行業造稱嚴重打擊，因此決定判華萊士即時入獄服刑。