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她擁L罩杯「震撼巨乳」甩奶打到臉　上街男人狂追！嚇2年不敢出門

@lucyluxor #stitch with @ilonamaher  original sound - lucyluxor

記者張寧倢／編譯

英國薩默塞特郡（Somerset）35歲女子盧克瑟（Lucy Luxor）進入青春期後意識到，自己胸部比很多人還大，10多歲時從B罩杯變成E罩杯，生完小孩後又逐漸從38G漲成38L，胸部大到睡覺翻身會「被奶打到臉」，走在路上也常有男人盯著她看，盧克瑟為此曾經長達2年多不敢出門，甚至不敢去超市。

▲▼國外一名35歲女子盧克瑟（Lucy Luxor）罩杯尺寸達到38L，胸部大到不敢出門。（圖／翻攝自IG@lucyluxor15、TikTok@lucyluxor）

▲英國35歲女子盧克瑟（Lucy Luxor）罩杯尺寸達到38L，胸部大到不敢出門。（圖／翻攝自TikTok@lucyluxor，下同）

根據《鏡報》報導，盧克瑟人生大部分時間的罩杯大小為38G，但2016年產女後胸部持續變大，「我得不斷加大內衣尺碼。我卡在K罩杯很長一段時間，因為我無法接受自己要穿到I罩杯，但最後不得不承認，因為我的胸部會一直掉出來。」盧克瑟說，大胸不僅會導致腰痠背痛，有天晚上她沒穿睡衣睡覺，翻身翻得太快還被「大奶打臉」，感覺就像被用枕頭沉重一擊。

▲▼國外一名35歲女子盧克瑟（Lucy Luxor）罩杯尺寸達到38L，胸部大到不敢出門。（圖／翻攝自IG@lucyluxor15、TikTok@lucyluxor）

盧克瑟覺得，她已經不像原本的自己了，連走在路上都會有男人盯著她看，因為一直很在意自己的大胸部，她在家待了2年多不敢出門，連超市都不敢去，疫情封城期間她瘦了17公斤，胸部卻一點都沒有變小，這讓她更加感到沮喪。盧克瑟說，多年來她一直覺得自己像個「怪物」，求學時期被男同學在路上追著她跑，一路跟到公車站，20多歲時逛街被笑說上衣沒有她的尺寸，內衣也只用網購。

▲▼國外一名35歲女子盧克瑟（Lucy Luxor）罩杯尺寸達到38L，胸部大到不敢出門。（圖／翻攝自IG@lucyluxor15、TikTok@lucyluxor）

然而，女兒開始上學後，盧克瑟也學會了愛自己，許多溫暖的家長鼓勵她帶女兒去公園玩，一起出門享受親子時光。盧克瑟在TikTok上創建頻道分享生活點滴，許多大胸女性也傳訊息表示她們也經歷了相同困擾，還有女性開玩笑稱，她們再也不會抱怨胸部太小。儘管盧克瑟正考慮做縮胸手術，但她認為，動手術不一定是最正確的選擇，讓自己真正感到快樂才是最重要的。

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