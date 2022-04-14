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12星座男「很想妳」　不主動找妳的原因曝

▲感情,男女,戀愛。（圖／Pexels）

▲12星座男不主動聯絡原因。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

很想一個人卻不主動跟對方聯絡，這樣的行為，很可能會讓人誤以為你對她沒興趣，據《星座好朋友網站》分析，12星座男明明想找妳，卻又不主動聯絡的原因。

金牛座、處女座、魔羯座

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土象星座的男生經常常給人一種「悶悶」的感覺，事實上大多時候的他們確實如此，他們傾向於隱藏自己的想法感受，不必要的，就不會特別袒露自己的心聲，即使面對很喜歡的人，通常還是會有點壓抑且克制自己，不要那麼主動去找對方，等到事前準備做足，他們才會去聯絡心裡的那個人，因為他們是不想要讓自己出任何差錯的，這樣的「搞剛」之下，很常會讓女生等不及。


雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座的男生有時候會給人家一種極其冷淡的感覺，因為他們每一個都是忽冷忽熱大王，有時候因為內心的猶豫，會讓他們不知所措，所以只好不動聲色，風象星座的男生其實也藏不住，不如都不要表現任何情緒，這會讓他們比較好躲藏，經常讓心儀的對象覺得他們不在意、不在乎，好像很多時候想問他們內心感受，都會被敷衍掉一樣，其實他們內心是非常喜歡對方也非常想念對方的，但因為還搞不清楚自己的心意，就很容易掉入一種「憋著」的狀態，在腦袋還沒有整理好之前，他們是不敢有所行動的。

獅子座、射手座、牡羊座

火象星座的男生面對感情的時候，有時候會亂衝一通，很容易猶豫不決，一旦喜歡上一個人，就很容易把自己搞到亂七八糟，更麻煩的一點是，他們有面子問題，大男人主義居多的他們會覺得主動去聯繫對方，好像有點廉價，加上火象星座的男生會很害怕被拒絕的感覺，讓面子掛不住，所以說他們就算心底很喜歡，也不一定會有所動作，更不會輕易去打擾對方，多的時候是一直互相猜忌，有時候就會這樣錯過美好的感情。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座的男生給人一種安心踏實的感覺，面對喜歡的人，會用盡心思為對方做好每一件事，認真地將對方捧在手心裡面顧，在生活地各種方面守候著、呵護著、關照著，這也是為什麼水象星座的男生很容易被視為理所當然的原因，因為他們的作風，確實容易被忽略真心，他們表面上還會習慣裝作這是小事情，並不是特地為妳而做的，其實這些都是只有妳獨有，他們再怎麼溫柔，還是不敢主動去聯絡對方、約對方，都是要等到對方先來找他們，才會表現出在乎，在主動聯繫這方面上，他們還是輸給了膽小，默默地等著女生來搭起橋樑。

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