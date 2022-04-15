宜蘭開第一槍不全面篩檢！醫療量能近臨界點　這類人優先匡檢

▲宜蘭縣長林姿妙15日宣布不再全面篩檢，醫療量能將優先放在中、高風險的師生及教職員。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

15日宜蘭單日確診創高達46例，加上鄰近縣市基隆、台北、新北、花蓮個案不斷增加，及宜蘭確診個案也會越來越多，宜蘭縣長林姿妙表示，醫療量能近臨界點，不再全面篩檢，將優先針對中、高風險的師生及教職員進行匡列和篩檢。

宜蘭縣長林姿妙15日在防疫記者會中說，感謝縣民這段時間的支持與努力，一同經歷3個群聚案。但隨著全國確診個案破千例，以及基隆、台北、新北、花蓮個案不斷增加，宜縣確診個案也會越來越多。為了維持縣內的醫療量能，如何做好資源配置，是縣府團隊接下來要面對的問題。

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為了防止疫情擴散，衛生局自3月31日起，共計篩檢24,592人。針對晶園會館喜宴案的部分，包含至1所幼兒園、3所國小、1所職業學校、1所中學和2所高中和南澳鄉多功能籃球場增設篩檢站，總共篩檢8,182人。

未來縣府會調整醫療資源配置，依照風險高低做進一步處置。日後不管是有確診的家長或學生進入校園，縣府將優先針對中、高風險的師生及教職員進行匡列和篩檢，並且依照篩檢結果做後續預防處置，才能讓資源做最好的效果。