鮮肉男愛上花藝　龍潭高中袁仕華拚全國賽佳績

▲袁仕華勤練花藝，意角逐全國技能競賽花藝職類比賽。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「一束乾燥花，卻包出對花藝的執著與熱愛！」龍潭高中學生袁仕華因緣際會幫老師包紮乾燥花束，沒想到竟開啟對「花藝」的興趣，一頭栽進花卉植栽的領域中埋首練習，曾在去年51屆全國技能競賽北區賽拿下「花藝」職類第1名，卻因全國賽失誤而錯失奪牌希望。

袁仕華在校方鼓勵下，今年捲土重來，代表勞動部桃竹苗分署與龍潭高中出賽，近日內，角逐第52屆全國技能競賽北區分區賽「花藝」職類前三名，期望進入全國賽爭取佳績，為高中生涯留下驕傲的紀錄。



現年18歲「就讀龍潭高中園藝科三年級的袁仕華，從小喜歡園藝花草，國中畢業後決定報考龍潭高中園藝科就讀；一年級偶然的機會下，幫忙老師包紮乾燥花束，沒想到竟從此愛上花藝，老師看他有興趣就邀他加入成為培訓選手；袁仕華為苦練胸花製作，曾一口氣綁了30束花束才綁出滿意的成品。

▲袁仕華（右）和同學翁麒翔（左）苦練花藝。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

享受競賽的他，把比賽當成激勵自己前進的目標，更不斷砥礪自己往國手邁進；喜歡手作的成就感，私底下的袁仕華不僅有花藝技能，更醉心水晶鋁線手作，在IG社團上還有不少粉絲跟隨，他也鼓勵學弟妹「把喜歡當興趣，把興趣當技能，再用技能努力實現人生夢想。」

負責培訓的尤心玫老師表示，全國技能競賽「花藝」競賽範圍包含:切花配置、花束、新娘捧花、室內盆栽設計等各項花卉的應用與裝飾，因此在培訓選手上，也會以切花配置、手綁花束為基礎，做培訓課程的編排，讓選手可以反覆練習；但近年來受疫情及氣候變遷影響導致花卉產量減少，花材價格持續飆漲，幸賴學校及分署提供材料費，才能讓選手有充足的花材可以練習。

今年第52屆全國技能競賽自4/18起在北、中、南三地同步舉行，北區分區賽則由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署承辦，包含青少年暨青年組競賽，共計54個職類1,346名選手參賽競技角逐，桃竹苗分署今年也派出174位選手參賽，希望在競賽中拿下好成績。