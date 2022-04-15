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十八尖山環境再升級　景觀整建改善4大亮點

▲十八尖山環境再升級今（15）日正式開工。（圖／新竹市政府提供）

▲十八尖山環境再升級今（15）日正式開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市十八尖山環境再升級！新竹市政府成功爭取中央核定4千萬元進行景觀整建，改善4大亮點：東側入口廣場及公廁環境、休憩節點改善及涼亭周邊景觀、鋪設24觀音參拜路線、步道沿線植栽修枝並增設全區導覽指標系統等，今（15）日正式開工。新竹市長林智堅表示，改善後提升十八尖山的使用功能、增加遊客休憩範圍，未來新竹市中心將有座55公頃如同森林般的公園，提供長輩更安全舒適的休閒環境，預計年底完工。

林智堅表示，新竹市政府近年在公園改造投入很大心力，使用減法設計符合大自然環境，很高興邀請到曾操刀南寮漁港魚鱗天梯的知名景觀建築師郭中端進行十八尖山環境優化，她對環境生態保存十分重視，且在意在地文化與歷史，未來將提升十八尖山環境使用功能、加強安全步行環境。

林智堅指出，十八尖山歷史悠久，為市民喜愛的休憩景點，占地55公頃，1927年日治時代就已規劃，十八尖山為一號公園、新竹公園為二號公園。他上任後首先改造新竹公園，大幅提升生活機能，串聯原址現存最悠久的動物園，成為城市熱門觀光亮點，期待十八尖山在郭老師用心規劃下，提升運動休閒散步環境，成為長輩、大小朋友都喜愛的空間環境。

他說，市府推動「進擊的公園」成功改造23座公園後，受市民熱烈迴響，再提出進擊公園2.0共10處，去年投入2516萬元改善十八尖山西側佛光岩周邊，今年接續進行硬體改善，投入4千萬經費進行整建，提供民眾更優質的運動休閒環境。

中冶環境造形顧問公司執行長郭中端說明，本次十八尖山整建工程為沿線點狀景觀改善，首先、拆竹東側入口矮牆、圍籬，將廁所入口180度轉向，分散登山人流，重新打造入口意象，入口廣場設計如雲般一整片的木構雨庇，提供遊客避雨活動空間及等候區。

此外，十八尖山3座涼亭（獅子亭1號、獅子亭2號、長春亭）人車爭道，重整周邊環境，設置休憩廣場串聯步道，增設無障礙坡面；另將斜坡休憩區改設草坡，方便民眾席地野餐、休憩，並將原本石桌椅移至樹下，提供乘涼休憩使用。

再者，日本時代設置33座石觀音神像，現僅存24座因長年失修風化毀損，將設計成台灣二十四節氣，拆除老舊鐵棚、水泥屋頂改為木構，重塑坪庭風情，並鋪設參拜路線。最後進行步道沿線修枝，提升樹冠透光度，使民眾更能感受林間灑落的陽光，同時改善滯水及生態環境，並增加全區導覽指標系統。

城銷處指出，十八尖山年度遊客量約196萬人次，過去人行步道陡峭、扶手及舖面損壞，休憩空間老舊使用率低，且全山植栽未適時修剪，嚴重影響觀影視野，未更符合長輩使用需求，市府重新檢視休憩環境並改善，提供長輩更舒適安全的活動空間。

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