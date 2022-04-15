快訊／北一女傳14名學生確診　下週一起全校線上遠距教學

▲女一女新增一名女學生快篩陽性，校方決定下週一起實施線上遠距教學。（圖／記者陳明仁攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台北市北一女中前天（13日）一名老師確診，該師任教2個班級學生在家進行預防性停課，現更傳出14名女學生確診，北一女接獲《ETtoday新聞雲》詢問時表示，目前校方僅知道多名學生快篩陽性，還在等待PCR檢驗結果，不知道14名數字從哪來，但為了維護師生健康，校方今天已經在網站公告，從下週一（18日）起到下週五（22日）實施全校線上遠距教學演練，並請學生在18時之前離校，今晚各年級校園晚間自習暫停實施。

本土疫情持續升溫，今天國內新增1209例本土個案，再創歷史新高，而校園確診個案也如雨後春筍班冒出，今天包括松山高中、師大附中皆傳出有學生確診，現更傳出北一女有女學生快篩陽性。

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台北市副市長蔡炳坤下午在北市府防疫記者會表示，今天校園有新狀況，大家關心的中正區某大型中學，今天到剛剛為止就有14名師生確診，主要集中在2個班級，也有部分學生是社團跨班交流，按照舊標準要全校停課10天，現在按照教育部新標準，學校決定從18日到22日全校啟動線上教學演練，外傳該校就是北一女。

《ETtoday新聞雲》今天向北一女求證，校方證實，週三確診的女老師任教的兩個班級，有多名名學生快篩陽性，還在等待PCR檢驗結果，至於市府提及有14名學生確診，校方目前沒有接獲相關通知，而校方基於維護師生健康，所以在防疫會議討論過後，決定先取消今晚晚自習，同時從4月18日至4月22日實施全校線上遠距教學演練。

北一女表示，校方在通報教育局後，取得教育局同意，下週開始全校線上遠距教學演練，另一方面也是考量未來染疫人數可能更多，所以先進行遠距教學演練，先為未來可能狀況預作準備。