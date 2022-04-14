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人妻熱炒店喝掛！醒來「全裸躺旅館」…進廁所嚇壞：怎都是大便

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人妻喝掛遭丈夫朋友帶去旅館，醒來全身赤裸。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

新北市一對夫婦2018年到三重某熱炒店與朋友聚餐，2人吵了架，丈夫先行離場，沒想到妻子小美（化名）喝茫後被黃姓友人性侵，隔天進廁所發現「全都是大便」，嚇了一大跳，最後才向丈夫坦承。新北地院審理後，依照乘機性交罪，判黃男3年2個月有期徒刑，黃男不服提起上訴，13日被高等法院駁回。

根據判決書內容，黃男已經結婚、從事製造業，2018年9月25日晚間8點左右，與一群好友相約到三重某熱炒店用餐飲酒，聚會到晚上10點左右，朋友陸陸續續離場，小美的丈夫也想離開，但小美還想繼續喝，2人吵了一架，小美的丈夫於是生了氣，直接離場。

丈夫離開後，小美繼續喝酒，最後意識模糊、行動需要人攙扶。沒想到黃男見狀，叫了多元計程車，將小美帶到一處膠囊旅館性侵得逞。

小美隔天醒來，對發生的事沒什麼印象，只記得丈夫約黃男來喝酒，後來朋友們陸續離開，剩下她與黃男還在現場，再有印象就是人在旅館內，與黃男赤裸著身體。

▼小美對喝掛後的事情沒什麼印象，醒來卻發現與丈夫的朋友裸身躺在旅館。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小美嚇得跑進廁所，發現廁所的地板、牆壁等處都是大便，於是坐在馬桶上，開始回想昨天到底發生什麼事情，「我感覺他（黃男）有對我做一些事」，還印象中曾經醒來，告知對方不舒服，應該是遭到性侵的時候。

小美事發後隔天，詢問黃男為何自己「怎麼沒跟我先生回家」，對方卻說「斷片」，醒來時已經在家。小美一開始還騙丈夫，是去同學家住，最後在不斷逼問，以及良心譴責下，終於坦承當天發生的狀況。

對此，小美的丈夫表示，2018年9月26日上午起床後，發現妻子還沒回家，但因為要工作，於是立刻出門，等到中午11點多回家，妻子已經躺在床上，但洗衣機旁有牛仔褲、球鞋等衣物，還沾了許多大便，於是才不斷追問。

小美的丈夫跑去找熱炒店老闆娘，詢問以後才發現，妻子與黃男離場時，連酒錢都沒有買單，可見是被偷偷帶走，於是以離婚相逼，要求妻子說出實情，妻子才坦承。

▼小美走進廁所才發現，牆壁、地板都是大便。（示意圖／免費圖庫pixabayＸ）

▲▼浴室，洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabayＸ）

小美的丈夫立刻傳訊息給黃男，試圖原諒喝醉後發生的事情，卻不斷被質疑「設圈套」，氣得帶妻子到三重分局報案。

黃男進行測謊鑑定，被問及是否性侵小美時，呈現不真實的反應。雖然測謊報告不能當成認定犯罪事實的唯一、絕對依據，但還有監視器畫面，以及小美的佐證，新北地院審理後，認為黃男的辯詞不可採信，依照乘機性交罪，判黃男3年2個月有期徒刑。

根據《聯合新聞網》報導，黃男對此感到不服，提起上訴，高院衡量黃男的學歷、家庭背景後，認為量刑適當，予以駁回。

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