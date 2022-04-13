勇消攀岩把人妻勾上床！她爽喊「1夜4次累死我」　正宮出手了

▲高市一消防員與人妻外遇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名已婚的消防隊員阿山（化名），去年參加攀岩運動認識人妻小莉（化名），兩人「乾柴烈火」一發不可收拾，多次到摩鐵連結，阿山靠著「1夜4次」的好體力，讓小莉相當滿足，還傳LINE打情罵俏「一夜要X七次以上」、「很爽好嗎？」，兩人的原配得知後氣炸，分別對兩人提告求償80萬元，法院審理後，判阿山和小莉要賠小莉丈夫40萬元，小莉則還要賠阿山妻子30萬元。可上訴。

判決書指出，阿山和小莉是去年4月間在參加攀岩活動時認識，小莉向阿山抱怨婚姻及性生活不幸福美滿，老公對她長期不理不睬，並有家庭暴力的傾向，阿山心疼小莉不「性」福，兩人從5月分起，多次車震，還到高雄、台中等地摩鐵連結，兩人打得火熱。

兩人後來因互傳親密照片被阿山的妻子發現，小莉的丈夫也才知道老婆外遇，小莉丈夫向阿山和小莉提告求償80萬元，阿山老婆也向小莉提告求償80萬元。

高雄地院審理時，阿山老婆出示丈夫和小三的煽情訊息，小莉大讚阿山「爽，不過可以四次，太令我意外了」、「很爽好嗎」、「4次不簡單，累死我」、「下個月要出來過夜？」，阿山也回「我一夜要射七次以上，你當然要給我，不然就射妳臉」，相當大膽露骨。

兩人甚至還互傳生殖器、自慰、親密的照片、影片給對方欣賞，法官根據相關事證，認定阿山和小莉的偷情侵害兩人配偶權益，判阿山和小莉要賠小莉丈夫40萬元，小莉另外要賠阿山妻子30萬元，全案可上訴。