1縣市變色！本土累計7489例「確診分布」曝　陳時中：這6區高風險

記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增1209例本土個案，分布於19縣市，其中又以新北市的328例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有12縣市顏色最深，今年累計均破百；此外，今天又有1縣市顏色深了一階，為104例的新竹市。針對今天疫情，陳時中表示除了北北基桃外，現增列花蓮跟高雄兩個區域是高風險區域。
今天新增的874例本土病例，分布於19縣市，基隆市48例、台北市140例、新北市328例、桃園市290例、新竹市18例、新竹縣15例、苗栗縣16例、台中市33例、彰化縣3例、南投縣1例、雲林縣3例、嘉義市2例、嘉義縣3例、台南市22例、高雄市58例、屏東縣21例、宜蘭縣40例、花蓮縣146例、台東縣22例。
▲有過半縣市都是深咖啡色。（圖／翻攝自疾管署）
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都、桃竹、宜花、屏東的疫情尤為嚴重，整片都是深咖啡色。
深咖啡色縣市（>100人）有12：
基隆市643例
台北市1127例
新北市2403例
桃園市1108例
新竹市104例（今變色）
新竹縣243例
台中市159例
台南市136例
高雄市661例
屏東縣123例
宜蘭縣149例
花蓮縣398例
橘色縣市（10至50人）有6：
苗栗縣40例
彰化縣42例
雲林縣27例
嘉義市20例
嘉義縣44例
台東縣49例
淡橙色縣市（1至9人）有2：
南投縣8例
金門縣5例
再根據地圖可見，今年僅剩下連江縣和澎湖縣持續守住。今年自1月1日至今已累計7489例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計2403例。
針對此波疫情，陳時中也表示，本來是北北基桃為高風險區，現增列了花蓮跟高雄兩個區域是高風險區域。根據疫情發展情況，陳時中坦言，「我們要接受的一波比較大規模的染疫」，但從各國經驗可見，重點不在染疫規模大小，而在於防疫能力的高低，也就是要把疫苗、藥物、輕重症分流做好充足準備，才能把減災做好。
4月本土病例統計（截至今日共6533例）：
►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
►4月12日+551例
►4月13日+744例
►4月14日+874例
►4月15日+1209例
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