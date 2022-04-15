1縣市變色！本土累計7489例「確診分布」曝　陳時中：這6區高風險

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增1209例本土個案，分布於19縣市，其中又以新北市的328例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有12縣市顏色最深，今年累計均破百；此外，今天又有1縣市顏色深了一階，為104例的新竹市。針對今天疫情，陳時中表示除了北北基桃外，現增列花蓮跟高雄兩個區域是高風險區域。

今天新增的874例本土病例，分布於19縣市，基隆市48例、台北市140例、新北市328例、桃園市290例、新竹市18例、新竹縣15例、苗栗縣16例、台中市33例、彰化縣3例、南投縣1例、雲林縣3例、嘉義市2例、嘉義縣3例、台南市22例、高雄市58例、屏東縣21例、宜蘭縣40例、花蓮縣146例、台東縣22例。

▲有過半縣市都是深咖啡色。（圖／翻攝自疾管署）

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都、桃竹、宜花、屏東的疫情尤為嚴重，整片都是深咖啡色。

深咖啡色縣市（>100人）有12：

基隆市643例

台北市1127例

新北市2403例

桃園市1108例

新竹市104例（今變色）

新竹縣243例

台中市159例

台南市136例

高雄市661例

屏東縣123例

宜蘭縣149例

花蓮縣398例

橘色縣市（10至50人）有6：

苗栗縣40例

彰化縣42例

雲林縣27例

嘉義市20例

嘉義縣44例

台東縣49例

淡橙色縣市（1至9人）有2：

南投縣8例

金門縣5例

再根據地圖可見，今年僅剩下連江縣和澎湖縣持續守住。今年自1月1日至今已累計7489例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計2403例。

針對此波疫情，陳時中也表示，本來是北北基桃為高風險區，現增列了花蓮跟高雄兩個區域是高風險區域。根據疫情發展情況，陳時中坦言，「我們要接受的一波比較大規模的染疫」，但從各國經驗可見，重點不在染疫規模大小，而在於防疫能力的高低，也就是要把疫苗、藥物、輕重症分流做好充足準備，才能把減災做好。

4月本土病例統計（截至今日共6533例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

►4月15日+1209例