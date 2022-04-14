　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李明哲關押5年明返台　妻子李凈瑜：已離開監獄在回家路上

▲▼ 李明哲、李淨瑜最新聲明 。（圖／翻攝 臉書《尋找李明哲》）

▲李明哲妻子李凈瑜最新聲明 。（圖／翻攝 臉書《尋找李明哲》）

記者任以芳／綜合報導

台灣NGO工作者李明哲2017年被大陸官方以「顛覆國家政權罪」判刑5年，今（14日）刑滿出獄前往廈門。妻子李凈瑜稍早也在臉書《尋找李李明哲》發文證實丈夫「已經離開監獄正在回家路上」，沒有其他更多的消息。外界關心明抵台是否第一時間開記者會？李淨瑜稱，先完成隔離，一切順利後會舉行記者會。

據消息指出，李明哲今抵達廈門後，明15日將搭乘廈門航空 MF887班機，預計上午8時45分自廈門高崎國際機場起飛，上午10時25分左右抵達桃園國際機場。返台後必須依照防疫規定，進行10+7的入境建議隔離。

李凈瑜今天也在臉書《尋找李李明哲》發出聲明，首先「證實」李明哲已經離開監獄正在回家的路上。但不知道其他更多細節。二李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解；三倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。

▲▼ 李明哲即將出獄 。（圖／翻攝 央視）

▲ 李明哲在陸關押5年，明15日即將返台 。（圖／翻攝 央視）

李明哲5年前因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭公安逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年，關押在湖南赤山監獄。李明哲最後一次公開露面，氣色身形明顯圓潤。

李淨瑜曾經探監並且公開表示，李明哲在獄中遭「非人道」的對待。當時國台辦發言人馬曉光回應「李淨瑜不斷罔顧事實，蓄意散布不實之詞，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。

▲▼ 李明哲、李淨瑜,, 2017年11月28日湖南省岳陽市中級人民法院依法對被告人彭宇華、李明哲顛覆國家政權案一審公開宣判 。（圖／翻攝 中國台灣網、秒拍、岳陽市法院微博）

▲ 2017年11月28日湖南省岳陽市中級人民法院一審公開宣判，李淨瑜陪同丈夫李明哲開庭  。（圖／翻攝 中國台灣網）

之後李淨瑜想前往探監，陸方突然移監，錯過探監時間。過去5年，李淨瑜多次要求探視遭拒，加上碰上疫情爆發，探監更加困難。

本月13日國台辦發言人馬曉光證實，「李明哲五年刑期已滿，將依法釋放。」服刑期間，監獄嚴格依法依規，保障其通訊等權益，身體狀況平穩，疫情爆發後，監獄方暫停所有罪犯親屬的接見。

李明哲今服刑期滿，依法釋放，大陸方面也火速安排李明哲返台。對此，陸委會昨回應，政府將做好相關規劃，期盼李明哲儘速平安順利返台。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
醫公布「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5可怕下場
疫情狂燒　全台341校停課名單一次看
快下載社交距離App　陳時中：不配合其實「有法可罰」！
快訊／桃園巨蛋有確診足跡！　領航猿全體快篩結果出爐
男星「血癌併發心臟病」過世！　碩士學霸為亡弟踏入演藝圈
李明哲關押5年明返台　妻子發聲了
快訊／三重忠孝碼頭浮出男屍　目擊民眾驚嚇報案
快訊／蔡英文最新PCR結果出爐！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李明哲關押5年明返台　妻子李凈瑜：已離開監獄在回家路上

計程車8年開80萬公里！男子報廢前「磕頭道別」：謝謝養活一家人

育才花園「馬路戰神」當街活春宮！6段交纏片瘋傳　路人觀戰狂拍

美參院外委主席訪台　陸外交部：不要在危險道路上越走越遠

少4天隔離期！　廈門試點部分入境者「集中隔離10天」

日賺4.5萬全靠跑腿費　高調稱上海人「好大方」一口氣加3千

現賺13萬！沒人敢送貨去上海　　網看恐怖代價全龜縮

上海封控第18天「單日仍增2.7萬例」　官方揭3原因：物資仍流通

大批人搭高鐵逃離上海？　鐵路部門闢謠：離開有嚴格的條件限制

港宣布4／21防疫鬆綁　允許4人同桌、酒吧繼續關閉

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

李明哲關押5年明返台　妻子李凈瑜：已離開監獄在回家路上

計程車8年開80萬公里！男子報廢前「磕頭道別」：謝謝養活一家人

育才花園「馬路戰神」當街活春宮！6段交纏片瘋傳　路人觀戰狂拍

美參院外委主席訪台　陸外交部：不要在危險道路上越走越遠

少4天隔離期！　廈門試點部分入境者「集中隔離10天」

日賺4.5萬全靠跑腿費　高調稱上海人「好大方」一口氣加3千

現賺13萬！沒人敢送貨去上海　　網看恐怖代價全龜縮

上海封控第18天「單日仍增2.7萬例」　官方揭3原因：物資仍流通

大批人搭高鐵逃離上海？　鐵路部門闢謠：離開有嚴格的條件限制

港宣布4／21防疫鬆綁　允許4人同桌、酒吧繼續關閉

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰：要我出去工作

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

頂規直接破千萬！賓士推「G-Class英雄版越野車」3款式限量25台

徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話

醫公佈「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5可怕下場

入戲《華燈》性侵戲走不出來　「少女蘇慶儀」害怕伊正馬上轉台

布雷克下周一軍初登板　統一3洋投準備合體

等20年！《冰原歷險記》松鼠終於吃到橡實　藍天工作室最終道別

江少慶還在「縮水」？起起伏伏險見8字頭：我也是害怕

梅姬狂襲菲律賓121死！民眾被沖入海逾百失蹤　市長：生還可能性小

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

看到密碼　12歲孫刷光爺爺養老金

尪不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

上海外送員一天賺4萬6　遭嗆發疫情財

李凈瑜「證實」丈夫李明哲已離開監獄

計程車8年開80萬公里　男子報廢前「下跪道別」

上海老人電話求救！絕望錄音瘋傳

上海單日再暴增27719例！　習近平堅持動態清零

育才花園馬路戰神當街激戰！6段交纏片瘋傳

上海男用12罐可樂「換回小超市」

現賺13萬！沒人敢去上海　

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

上海封城貓變貨幣　橘貓「接客換回橙子」

證券高層讚上海封城！8天後就醫不及病逝

更多熱門

相關新聞

李明哲預計15日上午從廈門搭機返台

李明哲預計15日上午從廈門搭機返台

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，預計15日上午自廈門搭乘航班返回闊別超過5年的家鄉。 據居中協調人士表示，李明哲今天刑滿出獄後，將前往廈門，並預計於明天搭乘班機返台。

李明哲五年期滿將出獄　陸委會：務求安全返台

李明哲五年期滿將出獄　陸委會：務求安全返台

國台辦：將釋放李明哲「安排返台」

國台辦：將釋放李明哲「安排返台」

李明哲5年刑期將滿　陸委會要求公開釋放資訊

李明哲5年刑期將滿　陸委會要求公開釋放資訊

雲縣府擬補助民眾自購廚餘處理機

雲縣府擬補助民眾自購廚餘處理機

關鍵字：

李明哲李淨瑜

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

今本土增874例！分佈19縣市

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

不斷更新／「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　恐隨時停賣

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面