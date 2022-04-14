李明哲關押5年明返台　妻子李凈瑜：已離開監獄在回家路上

▲李明哲妻子李凈瑜最新聲明 。（圖／翻攝 臉書《尋找李明哲》）

記者任以芳／綜合報導

台灣NGO工作者李明哲2017年被大陸官方以「顛覆國家政權罪」判刑5年，今（14日）刑滿出獄前往廈門。妻子李凈瑜稍早也在臉書《尋找李李明哲》發文證實丈夫「已經離開監獄正在回家路上」，沒有其他更多的消息。外界關心明抵台是否第一時間開記者會？李淨瑜稱，先完成隔離，一切順利後會舉行記者會。

據消息指出，李明哲今抵達廈門後，明15日將搭乘廈門航空 MF887班機，預計上午8時45分自廈門高崎國際機場起飛，上午10時25分左右抵達桃園國際機場。返台後必須依照防疫規定，進行10+7的入境建議隔離。

李凈瑜今天也在臉書《尋找李李明哲》發出聲明，首先「證實」李明哲已經離開監獄正在回家的路上。但不知道其他更多細節。二李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解；三倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。

▲ 李明哲在陸關押5年，明15日即將返台 。（圖／翻攝 央視）

李明哲5年前因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭公安逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年，關押在湖南赤山監獄。李明哲最後一次公開露面，氣色身形明顯圓潤。

李淨瑜曾經探監並且公開表示，李明哲在獄中遭「非人道」的對待。當時國台辦發言人馬曉光回應「李淨瑜不斷罔顧事實，蓄意散布不實之詞，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。

▲ 2017年11月28日湖南省岳陽市中級人民法院一審公開宣判，李淨瑜陪同丈夫李明哲開庭 。（圖／翻攝 中國台灣網）

之後李淨瑜想前往探監，陸方突然移監，錯過探監時間。過去5年，李淨瑜多次要求探視遭拒，加上碰上疫情爆發，探監更加困難。

本月13日國台辦發言人馬曉光證實，「李明哲五年刑期已滿，將依法釋放。」服刑期間，監獄嚴格依法依規，保障其通訊等權益，身體狀況平穩，疫情爆發後，監獄方暫停所有罪犯親屬的接見。

李明哲今服刑期滿，依法釋放，大陸方面也火速安排李明哲返台。對此，陸委會昨回應，政府將做好相關規劃，期盼李明哲儘速平安順利返台。