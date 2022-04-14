基隆+59「趨勢轉向家庭群聚」！　林右昌：個案多有類感冒症狀

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

中央疫情指揮中心今(14日)公布國內本土病例新增874例，其中基隆新增60例，但有1例(案30520)移出其他縣市，所以基隆今實際新增59例。市長林右昌表示，新增個案中家庭群聚16例、校園群聚3例、職場相關2例、外縣市相關15例、疫調中18例、還有5例暫未聯絡上仍在追蹤中；值得注意的是，近日出現的確診者中，有多數都出現類似感冒的症狀，提醒民眾應多加留意。

林右昌表示，目前本市居家隔離人數2106人 ，較昨日減少20人，自主健康管理233人，較前一日減少218人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1421人，今天早上共計篩檢990人。

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林右昌說，目前疫情趨勢已經轉向家庭及社區群聚，其中也有約1/4案例是來自外縣市感染源，說明如下：

台北市 9例

[台北市確診個案相關] 1例

案29840，曾與台北確診友人相約至新竹遊玩，自行快篩陽性，轉醫院採檢陽性確診。

[台北市確診足跡相關] 2例

案29829，30多歲男性，因身體不適，自行快篩陽性，有台北市某商務酒店的足跡。

案30696，30多歲女性，是一名護理師，接到台北市大安衛生所來電，說他有與確診者足跡重疊，是在4/9參加某酒店舉辦的小型演唱會。

[台北職場衍生社區相關] 3例

案30154、案30155，是未婚夫妻，因與確診個案(28215)接觸，匡列居家隔離，於隔離前採檢陽性。

案30160，曾與確診個案(28891)及(28215)一起唱歌，到醫院PCR陽性確診。

[台北職場相關] 3例

案30165，在台北上班，有同事確診，因身體不適，至社區篩檢站PCR陽性確診。

案29843，30多歲女性，上班的地點都在台北市，因身體不適，前往社區篩檢站PCR陽性確診。

案29845，20多歲男性，上班的地點都在台北市，自行快篩陽性，轉醫院採檢陽性確診。

新北市 3例

案29841，曾與新北市確診個案前往基隆市某豆漿店用餐，無症狀，至醫院採檢陽性確診。

案29846，新北市汐止區職場相關，曾與確診友人(27591)聚會，至醫院採檢PCR陽性確診。

案29836，新北市新莊某公司內勤人員，因身體不適，至社區篩檢站陽性確診。

高雄市 2例

[高雄確診個案衍生家庭群聚相關] 1例

案29835，因定居高雄的兒子(28966)確診，至社區篩檢站PCR採檢陽性確診。

[高雄市確診個案相關] 1例

案30454，因家人確診，匡列居隔期間確診。

台南市 1例

案30038，因太太是台南確診個案，在匡列居隔期間陽性確診。

林右昌也說明基隆市校園目前停班課的情形，首先是大專院校全校停課的有3校；目前全校停課有2校(1中學、1小學)、2幼兒園；預防性停課的有1中學、1幼兒園；部分停班學校的有13校(5中學、8國小)、1幼兒園。

林右昌指出，據他觀察，近期確診個案中有多例開始出現類似感冒症狀，包括發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉痛、咳嗽、流鼻水等，提醒民眾若有類似症狀務必就醫，如有疑慮可前往社區篩檢站採檢，防疫務必提高警覺。

針對快篩陽性專線，林右昌表示，重新啟用後今上午接獲16例快篩陽性個案通報，其中2例PCR為陽性，另外14例則還在檢驗中，結果尚未出爐。

此外，基隆市府今早傳出有送公文員工確診，林右昌說明，該員為社會處同仁，平時雖會到各個局處送公文，但停留時間短暫，多在10分鐘以內，今清晨通報確診後，市府也立即以最高規格清消，並匡列所有社會處同仁PCR採檢，目前所有狀況都還在原本的因應計畫內，請民眾不必太過擔心。