基隆看守所「看見女力新時代」座談　提升家庭支持修補關係

▲基隆看守所心理師與社工師合作帶領親子溝通專業小團體。（圖／法務部矯正署基隆看守提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

法務部矯正署基隆看守所推動「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，促進收容人理解家屬辛勞，以提升家庭支持、修補關係，與財團法人更生保護會基隆分會共同舉辦「疼惜・珍愛-看見女力新時代」座談，特邀性別教育專家曾渼津老師與更生人家屬陳女士，就婦女權益與丈夫服刑後的育兒甘苦交流對話。為兼顧防疫，於本所會議室舉辦，透過視訊設協助所內同學觀看。

毒品收容人小洪（化名）活動結束後分享，服刑時苦的不是自己而是家人，未來會好好沉思怎麼改正與彌補家人；毒品收容人阿方（化名）表示，今天感觸很多，老婆在我服刑期間要撐起一個家真的不容易，不僅需要工作賺錢，照顧孩子與長輩，還要提供自己服刑時的情緒支持，真的非常感謝與愧歉。

▲陳所長與更保林主委於座談前透過視訊設備勉勵收容人。

基隆看守所心理師與社工師另就此主題舉辦「親子溝通」專業小團體，和收容人一起討論「如何在監獄內扮演好父親的角色」，毒品收容人阿正（化名）表示，因為過去用去外地工作來隱瞞服刑的事實，對孩子很過意不去，傳統觀念真的很難拉下臉，但今天學到用真誠的態度向孩子道歉，希望未來能盡力去修補親子關係。

所長陳錫樑表示，連結社會資源舉辦座談，除宣導人權公約外，亦協助收容人體會服刑時家屬在外的感受，再由心理師與社工師舉辦專業小團體，引導收容人共同討論在面對家人關係困境時，具體可行的溝通方式。此次活動豐富與溫馨，期能在疫情嚴峻期間藉由視訊設備，讓家庭的溫暖得以流動，不被高牆所隔閡。

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