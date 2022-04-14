西堤牛排咬不爛「外帶免費送一塊？」　網見1句話驚訝了

▲西堤牛排。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃品臻／綜合報導

知名餐廳「西堤牛排」深受老饕喜愛，就有一名網友發文分享，近日到西堤用餐，點了一塊七分熟的牛排卻咬不爛，他因此請服務生打包要回家再煎熟，沒想到拿到的打包餐點竟又多了一塊牛肉，服務生與店長的做法讓他直呼「不給五顆星怎麼好意思」，不過有網友認為，貼文內容太過誇張。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日到西堤牛排用餐，主餐點了原塊牛排七分熟，不知道是筋多還是七分熟的緣故，牛肉咬不爛，於是想著請桌邊服務生打包起來，回家後再自己煎熟一點。

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令原PO驚喜的是，打包好的餐盒裡，除了原本的牛肉，還多出一塊一樣大小的牛肉。他回憶道，「我急忙告知不用如此，就怕被認為是奧客，服務生解釋，最近這一批牛肉確實也有其他客人也如此反應，店長說不用客氣。」

原PO遂帶著忐忑及不好意思的心情，回家再將牛肉煎熟一點，果然就入口即化，更意外的是，隔天店長又傳簡訊來致意，讓原PO稱讚道，「店長算是能把危機化為轉機的人，不給五顆星怎麼好意思呢？」

▲原PO稱讚西堤牛排的服務，被網友質疑真實性。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文至今已有超過3500人按讚，有網友對店家的處理態度給予讚賞，「讚！店長的危機處理能力就是滿分 」、「西堤的高服務水準真的沒話說」、「好的服務及店家，就算開始小問題，能用心解決，會讓客人留下好印象」。

不過也有些網友認為，原PO在貼文中表示牛排回家再煎過卻變得「入口即化」太過誇張，「七分熟牛肉，再重新煎熟一點，只會變得更老吧」、「帶回家，再加熱全熟，入口即化？」「牛再煎只會更硬，哪來的入口即化？」「看來我孤陋寡聞了呢」、「越烤應該是更難咬才對啊……怎麼就入口即化了」。