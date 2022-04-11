狂被催婚！她神點名：你們一堆外遇離婚...N年才見親戚全閉嘴

▲親戚催婚讓女網友很無言。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

到了適婚年齡，身邊總會有很多熱心的親戚朋友比爸媽還要關心婚姻大事，頻頻催婚。一名女網友透露，目前已奔三（30歲），未來沒有打算結婚生子，未料就被親戚一直問、催婚，而這些人當中有很多另一半外遇，讓她覺得傻眼。

原PO在《爆怨公社》表示，這個年代不結婚不生小孩的很多，但總是有一些長輩親戚很喜歡多嘴，問東問西，自己已經跟家人表明不想結婚、不想生小孩了，但因為最近家人結婚，開始冒出一些好幾年才見一次的長輩和老人家關心什麼時候換她，讓她非常困擾。

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原PO嘆，最煩人的是對方老愛問「怎麼不趕快交一個」、「為何不結婚」、「不生小孩會怎樣怎樣」、「不結婚會怎樣怎樣」，這種關心真的超煩。

原PO怒吼，「X的，我不結婚不生小孩關你們屁事，我跟你們很熟？」她透露，這些長輩裡面，很多是她活了30幾年都還見不到5次面的人，而且這些人裡面，很多自己老婆老公外遇、離婚或是小孩生病難帶的，這樣還要她去結婚生小孩？

貼文一出，許多人紛紛留言「不出錢出力就只知道出張嘴的人，就是欠砲」、「有些人就是住海邊，明明自己過得不好，卻總是在勸說別人結婚生小孩」、「建議您直接反問他們嫁了會比較好命，還是他們願意幫忙養小孩帶小孩」、「直接回，不然你覺得結婚後遇到外遇還是離婚有比較好嗎」。

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