同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市政府今上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者PCR確診。新北市也緊急通知參與該場記者會所有人員進行自主快篩。而參與記者會的陳時中和指揮中心發言人莊人祥今日並沒有進行快篩，莊人祥表示，因為只活動只在上午，馬上快篩意義不大，將在明後2日內進行快篩。

新北市某媒體記者今(14)日上午因症就醫採檢，下午15時PCR結果陽性，新北市衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩，其中1人陽性，該名陽性個案同為媒體記者，今晚PCR檢驗陽性，Ct值14。

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發言人莊人祥表示，因該名記者今日上午曾參與新北市府召開的記者會，經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此通知今早才參與該場記者會人員，進行7天自我健康監測，期間如有不適症狀，則進行快篩採檢。

至於為何陳時中和莊人祥沒有今日篩檢，莊人祥解釋，現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，侯市長本來就在市府，和記者長期有同場域環境接觸，但陳時中和自己只參加早上記者會，下午篩檢也篩不出什麼，所以現在篩意義不大」，目前二人身體狀況良好，會進行7天自我健康監測，也會在2日內進行快篩。

另外，在自我健康監測期間是否會照常參與疫情記者會，莊人祥則表示，自我健康監測主要是不要和不特定人群接觸，記者會現場距離也都很遠，記者會是否照常舉行，則會等到明天才決定。