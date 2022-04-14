傳本土單日再破800例！陳時中曝「最怕的1件事」：傷害會很大

▲陳時中今出席新北居家照護啟動記者會（左為新北市市長侯友宜）。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情爆炸，傳今日本土案例超過800例，新北市也將優先啟動輕症居家照護。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午特別到新北市府參加啟動儀式。陳時中在會中直言「現在最怕醫療崩潰，會帶來很大的傷害。」另外，他也提到「現在不用擔心確診數目，而是要擔心重症人有沒有被照顧好。」

陳時中今上午到新北市政府參與輕症居家照護啟動儀式，他表示，現在的Omicron病毒和以往有很大的不同，以前是中重症為主，致死率高，現在輕症多、傳播力更強，因此在全新變異情況下，戰略要轉變，才能因應新的病毒。

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陳時中強調，去年沒有疫苗和藥物，今年疫苗第二劑打了8成，第三劑也有5成以上，加上藥物陸續會到位，至少這一季一定會進來35萬人份的口服藥物，現在最重要的就是輕重分流。他也直言「現在最怕醫療崩潰，就會帶來很大的傷害，現在有居家照護啟動，很感謝侯市長很勇敢踏出第一步，我想我們一定會成功。」

針對居家照護模式，新北市長侯友宜表示，新北居家照護分為健康照護和生活關懷兩大部分，由七家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話。

而在居家照護過程中也會以「iCare智能照護app」（虛擬病房2.0)當健康管理工具，責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，若居家照護民眾需用藥，新北市政府與新北藥師公會合作，讓責任醫院開立電子處方箋、公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達。