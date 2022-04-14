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快訊／台大2學生確診！同宿舍今快篩　台大：了解並疫調中

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大男生宿舍傳出2名學生確診，該宿舍今天將要進行快篩。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台灣大學繼教務處註冊組有2名職員先後確診，昨（13日）晚傳出在兩名學生確診，根據讀者提供給《ETtoday新聞雲》資料，確診學生住在男生宿舍，目前已經送到防疫旅館，該宿舍昨天已經消毒，今天會進行快篩，台大今天（14日）表示，正了解狀況並進行疫調中。

▲▼台大宿舍傳出2學生確診。（圖／讀者提供）

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▲台大宿舍傳出2名學生確診，今天該棟宿舍將進行快篩。（圖／讀者提供）

隨著疫情升溫，台大教務處昨深夜宣布，為降低師生感染風險，修課人數達80人（含）以上課程，若無法維持每人2.25平方公尺的安全社交距離，從下週一（18日）起改為遠距教學，並落實課堂點名並禁止在教室內飲食；另教師授課時可以不戴口罩，但需保持社交距離或有適當阻隔設備；學生上課則須戴口罩。教室須保持通風及定時清潔、消毒；其他課程如果無法維持距離，也請改遠距教學。

就在台大校方宣布升級防疫措施，昨晚在網友在網路社群《Dcard》台大看板PO文，指昨晚有社監廣播，台大男生宿舍有2名學生確診，還說明樓層，且提及今天可能會做全宿舍快篩，引發網友熱議並留言「嗚嗚我就是恐慌啦」、「宿舍群聚是真的慘」。

▼台大男生宿舍傳出2學生確診。（圖／摘自台大學務處）

▲▼台大宿舍傳出2學生確診。（圖／摘自台大學務處）

根據讀者提供《ETtoday新聞雲》資料，2名確診學生的確住在男生宿舍，校方還發給學生一封信，指有2學生在4月9日與確診者接觸，昨天篩檢為陽性，2名學生已經送到防疫旅館，今天宿舍會進行快篩；台大則低調回應，正了解狀況並進行疫調中。

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