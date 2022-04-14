上海流行以物換物「可樂最珍貴」　他用12罐換回一個「小超市」

▲一位居民將可樂放在1樓大廳，說「想喝的鄰居可以自己去拿」。（圖／翻攝自新民晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城期間物資短缺，民眾開始「以物易物」，而能為煩悶生活帶來些許慰藉的可樂成為號稱可以「換萬物」。浦東一位居民就用12罐可樂換回一個「小超市」，有巧克力、蔬菜、肉類、水果、奶茶等等。

▲同棟居民紛紛拿出自己家的東西換可樂。（圖／翻攝自新民晚報）

據《新民晚報》報導，上海浦東一位孫姓市民在疫情前，曾囤了一箱可口可樂，他11日決定消毒後放到一樓大廳，想喝的鄰居可以自己去拿。

這個好消息令同棟樓居民相當興奮，第一位肖姓鄰居用辣醬換走一瓶可樂，後來的毛先生用牛奶換可樂...。最後物資越換越多，不僅有蔬菜肉類，還有小朋友的玩具、保養品等等，甚至有非常珍貴的蔥。

▲12罐可樂換回的「小超市」。（圖／翻攝自新民晚報）

「可樂大哥」孫男說，沒想到一個無心之舉，在鄰居們的愛心接力下，開出了一家小超市。還有熱心鄰居乾脆搬來置物架，將小超市精心打理分成生鮮、乾貨、日用品、飲料等多個區域，供需要的人隨時取用。

這段特別的「可樂換萬物」體驗被傳到網路上後，超過30萬人按讚。網友紛紛說，「以物易物，以愛換愛」、「在疫情的縫隙中尋找愛」、「大家都好暖好可愛」、「疫情下的善意顯得格外溫暖」。