台大醫：兒童要打疫苗！憂疫情大流行恐近百幼童染疫亡

▲李秉穎表示，兒童罹患新冠肺炎的死亡率低，但以國外數據推估，台灣若大流行，仍可能造成數十名孩童染疫死亡。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

本土學生累計確診數已破千例，孩童染疫數量上升，但12歲以上目前已可施打新冠疫苗，5至11歲孩童則尚在等待。ACIP召集人李秉穎提到，雖然兒童罹患新冠肺炎的死亡率很低，但以美國情況換算成台灣數據，仍有可能出現數十名的案例，千萬不可大意。

有關兒童染疫及施打疫苗與否的判斷，李秉穎今早在資深媒體人周玉蔻的廣播節目專訪時表示，以美國數字來看，染疫死亡的兒童約有900多人，換算成台灣的數據大略會是10分之1，換言之，雖然孩童染疫重症、死亡的情況很少，但估計可能會造成約90例兒童死亡，這是很大的震撼，也是他認為必要接種兒童疫苗的原因。

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李秉穎說明，若兒童染疫可能造成其他社會成本，包括停課、家長要請假照顧兒童，陪病家屬也可能有染疫風險。但外界關心兒童施打疫苗的問題，他指出「現在看起來5至12歲小孩打新冠疫苗還是利大於弊」由於接種mRNA疫苗，最主要的顧慮仍是心肌炎問題，但實際上發生率比12至18歲還低，且大部分是良性、死亡或後遺症的比例也相當少。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也提到，已經洽購BNT疫苗的兒童劑型，正進行四方談判。發言人莊人祥說明，目前已經向食藥署申請緊急使用授權（EUA）的有輝瑞的5~11歲和莫德納的6~11歲，專家要先針對適應症進行審查。不過，對於兒童疫苗的購買情況，李秉穎坦言，「蠻複雜的。」究竟要如何施打，他強調，還是要先等緊急授權通過後，專家小組才能討論。