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不斷更新／教育部放寬規定！全台「停課標準」一次看

▲▼ 亞洲大學清消 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲中央放寬校園停課標準。（圖／資料照）

記者黃資真、陳韻如／綜合報導

日前中央公布最新停課標準，全校1/3以上班級確診，或全校10班以上班級暫停實體課程10天，引發外界反彈聲浪，縣市首長紛紛表態不跟進，《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課標準。

新北市不跟進

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市長侯友宜表示，由於新北市有都會、偏鄉等型態，將採取彈性應變，由校長跟教育局、區公所、各衛生單位評估風險高低，再做出實體或線上上課的決定。

新停課標準「新北彈性應變」　侯友宜：校長當指揮官

台北市：不跟進

國小以上遵守教育部新規定，但幼兒園將採取過去規定，也就是1人確診該班停課、2人確診則全園（所）停課。

北市停課將採雙標！國小以上採新制、幼兒園所循舊規

基隆市：跟進

市長林右昌表示，中央的停課標準是指引也是原則，縣市首長身為各地指揮官，還是能依當地狀況調整防疫措施，無衝突問題。   

中央停課標準「是指引」　林右昌說沒衝突：縣市可依狀況調整

桃園市：不跟進

鄭文燦13日表示，教育部與中央流行疫情指揮中心制定新的停課標準，大原則是要沒有風險，才能縮短停課的時間，如果有風險那還是要停課，桃園市將會針對疫調及足跡的結果來調整停課標準。

新竹縣：跟進

新竹縣停課標準定案！跟進中央政策　維持1／3班級確診停課

新竹市：跟進

苗栗縣：跟進

台中市：跟進，但放寬程度待討論

依循中央規定，但放寬程度還要討論，尋求市民共識決定

停課標準修正家長狂轟　盧秀燕：跟著中央放寬...細節再討論

彰化縣：不跟進，推「加嚴版標準」 

彰化縣長王惠美表示，即使不到1/3還是會停班、停學，絕對會用專業來考量，停課標準採「加嚴版」。

南投縣：不跟進

南投縣府13日上午原宣布跟進中央停課標準，但稍早逆轉，改口「國小及幼兒園」不跟進中央。

全台停課標準之亂！南投縣府逆轉　小學、幼兒園「不跟進中央」

雲林縣：不跟進

縣長張麗善表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險太大，雲林縣將維持現行的停課標準，不跟進中央，但針對12歲以上學生，雲林縣將遵照教育部最新公告。

快訊／雲林縣開第一槍！宣布不跟進中央「新停課標準」：風險太大

嘉義縣、市：跟進

嘉義縣、市原則上會依照中央停課標準辦理，但是會根據疫調狀況及後續評估風險，並視該校的規模大小與匡列數作調整，用更嚴謹的態度面對。

台南市：跟進，有自訂版

教育局長鄭新輝表示，現行台南市校園停課標準依照中央規定。為因應教育部新公布的暫停實體課程實施標準，教育局在與衛生局討論後，提出南市新版的暫停實體課程標準並自即日起適用，目前停課中的學校也會一體適用。

中央放寬停課標準！台南市列5點提「台南新版」：即日起適用

高雄市：不跟進

會參考中央標準，但根據疫調進行各校停班停課。

高雄跟進中央「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

屏東縣：跟進

屏東縣學校停課標準依照中央最新規定「校園因應COVID－19暫停實體課程實施標準」及原則辦理。

宜蘭縣：跟進

宜蘭教育處表示，有關目前中央發布之防疫停課標準，宜蘭縣原則依循中央規定執行；另有關疫苗施打政策，建請中央針對12歲以下學生是否施打疫苗盡速定案，本縣也會視疫情發展，隨時滾動式修正防疫作為。

花蓮縣：尚未表態

台東縣：跟進

澎湖縣：跟進

金門縣：不跟進

因12歲以下幼童未施打疫苖，校園仍依教育部3月3日規定一位師生確診，全班停課10日，2位師生確診，全校停課10日，以確保孩童健康。

馬祖縣：尚未表態

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