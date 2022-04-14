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大陸 大陸焦點 特派現場

上海南匯方艙漏水又停電　爆料男「大雨把房頂都弄塌了！」

▲▼ 上海方艙醫院漏水。（圖／翻攝 海客、）／黃色雨遮布方艙（圖／翻攝自YouTube／風雨兼程）

 ▲上海南匯方艙醫院漏水。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

上海持續封控一個月，各區方艙醫院陸續收治感染者或無症狀感染。上海昨13日遭遇8級大風和大暴雨，一名在上海南匯方艙醫院隔離的男子，上網發文指出，隔板出現大量漏水，屋頂差點塌下來。PO出的影片顯示，方艙屋內下起小雨，甚至積水十分狼狽。

上海昨遇到強氣流天氣，寶山和徐匯區遇到今年強暴雨，該地的南匯方艙醫院出現嚴重漏水。一名在裡面隔離男子拍攝影片，內容清楚顯示外面下大雨，方艙醫院獨立隔間的房間下起小雨，地上出現好幾個接雨的臉盆，可見漏水情況已經出現一段時間，最後暴雨太大已經無法接漏水。

▲▼ 上海方艙醫院漏水。（圖／翻攝 海客、）／黃色雨遮布方艙（圖／翻攝自YouTube／風雨兼程）

▲ 隔離患者無奈用臉盆接漏水。（圖／翻攝 海客新聞）

屋子裡日常用品，棉被、枕頭以及衣服等用品全部浸濕，大家搶著把東西移到桌子上。眼看屋頂不斷滲水，地面已經大量淹水。臨時搭建的隔板房幾乎快要崩塌，漏水有如小瀑布一樣往下狂灌。爆料男子稱，「大雨把房頂給弄塌，並且有不少隔離房間出現停水、停電、漏水現象。」

還有隔離者在微博表示，「東西靠搶我忍了，被子薄我忍了，熱水器馬桶壞了我也忍了。今拈一下雨出現豆腐渣工程，還有很多人發燒、咳嗽，今天住哪都不知道。」

消息上傳到網路後，引起外界關注。最新消息指出，南方艙工作人員第一時間處理，撤離隔離者，安排了新的住處並恢復了正常通電，漏雨情況也得到了改善。

▼ 上海方艙醫院漏水，爆料者網路痛罵。（圖／翻攝 藍眼睛刺蝟微博）▲▼ 上海方艙醫院漏水。（圖／翻攝 海客、）／黃色雨遮布方艙（圖／翻攝自YouTube／風雨兼程）

▲▼ 上海方艙醫院漏水。（圖／翻攝 海客、）／黃色雨遮布方艙（圖／翻攝自YouTube／風雨兼程）

▲上海下暴雨，方艙醫院都是黃色遮雨布。（圖／翻攝自YouTube／風雨兼程）

網路上還流傳另一隻影片，上海暴雨導致某方艙集體區域也出現漏水，現場發放遮雨黃色塑膠布罩住每一個床位。現場隔離者相互走來走去，後方還有晾曬衣服地方，牆上高掛「眾志成城戰勝疫情，我們一定能贏」的標語，有些諷刺。

不過，該影片沒有標註是位於上海哪一個方艙醫院，內容僅寫，「集中隔離傳播速度更快，難道就是為了交叉感染嗎？自家不能隔離，疫情全面建設偽劣方艙，這筆費用下來那天是個頭？」據了解，上海防疫相關單位已經處理方艙漏水情況，加強屋頂防水功能。

▲▼ 上海方艙醫院漏水。（圖／翻攝 海客、）／黃色雨遮布方艙（圖／翻攝自YouTube／風雨兼程）

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