醫生從政、當網紅人數漸增　他疑不怕搞砸形象？網點1殘酷現實

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

一名網友發文表示，觀察到近幾年有越來越多醫生投入政治圈，或成為網紅，經營粉絲專業、接業配賣產品等，他認為醫生的專業形象有可能因此搞砸，對此，網友們就點出一個關鍵現實。

該名網友在PTT的Gossiping板上以「政治、網紅醫生越來越多的感覺？」為題發文提問，「有沒有感覺近幾年越來越多醫生投入政治圈？」原PO提到，從議員、立委到市長、副總統都有醫生的身影，疫情當前，也有不少醫生上新聞、節目出面談論政治議題。

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原PO還指出，「也感覺越來越多醫生在經營臉書粉絲專頁、IG，業配賣產品吸引粉絲，例如板上很紅的二馬等等」。原PO對此不解，醫生將自己打造出這樣的形象，「都不怕醫生專業的形象被搞砸嗎？有沒有越來越多政治、網紅醫生的八卦？」

▲原PO不解，為何會有越來越多的醫生從政、當網紅。（圖／翻攝自PTT）

網友們對此就直言點出「錢」才是關鍵，「因為當網紅跟從政，比當醫師本身好賺」、「除非出來開業，不然副業業配比本業好賺」、「流量密碼」、「致富密碼」、「沒辦法，競爭大，大醫院就是老畜生壓榨小畜生，能自己開業的當然出去開，但源頭還是在於大醫院留不住人」、「因為醫生越來越多，相對不好賺了」。

本站曾報導《台大電機分數「超越醫科」！ 內行人曝慘痛現實：收入差很大》，有「局內人」發文分析指出，越來越多醫學網紅的出現，其實都在暗示著台灣醫療產業環境已不比當年，也是因此，今年台大學測的錄取分數才會出現電機超過醫科的現象。