女主播排排坐「天橋下」直播　桂林「網紅一條街」爆紅

▲桂林西二環的陸橋下出現一群美女直播主。（圖／翻攝桂林晚報）

記者魏有德／綜合報導

廣西桂林西二環的陸橋下涵洞近日出現一群美女直播主，她們大約在晚間10點前後開播，最晚直播到隔日凌晨4、5時。由於這群女孩子在涵洞下坐成一排，燈光、麥克風配備齊全，形成當地一道亮麗的「深夜」風景線，這條直播通道也被當地人看作是「網紅一條街」。

▲美女主播以歌唱獻藝及談話聊天為直播內容。（圖／翻攝桂林晚報）

《桂林晚報》報導，據悉，橋洞下的主播們並不是「單打獨鬥」，而是「團隊作戰」。某傳媒公司的工作人員表示，這裡有多名主播是他的同事，直播內容是以唱歌為主的娛樂表演，「該公司到這裡直播已有數周，因為橋洞為直播創造了許多有利條件。」

▲女主播們配備齊全，在橋下排排坐直播。（圖／翻攝桂林晚報）

加入直播行列的小婷（化名）是一名有著1歲8個月孩子的媽媽，她曾經開過酒吧，但後來生意難以維持，最終選擇成為全職媽媽，不過，小婷為了增加收入，想要給孩子更好的生活，才決定加入直播團隊的行列。

小婷才在橋下直播兩天，直播間裡的最高觀看人數就達到9千多人次，獲得了上千元（人民幣，下同）的收入，讓她信心倍增，正考慮將直播當作正式職業來經營。

▲美女直播主在戶外直播可以增加觀眾的新鮮感。（圖／翻攝桂林晚報）

此外，也有些主播僅憑個人愛好而來，直播經紀公司負責人田爽表示，他們公司有一個女生，家境很不錯，隔三差五才直播一次，每次來直播時都開著家裡的豪車，「這些主播，僅僅把直播當做展示自己的平台。」

現場工作人員提到，主播們在戶外直播 ，會給觀眾帶來新鮮感，涵洞還可以遮風避雨，解決天氣變化的難題，此外，在比較偏離住宅區的地方直播，唱歌、聊天都沒有擾民的問題，「女主播蹲坐在橋洞（涵洞）下直播，會讓人好奇她們背後的故事，能拉近主播與觀眾之間的心理距離，一舉多得。」