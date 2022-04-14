全國羽球賽屏東登場　戴資穎、麟洋配席捲屏東

▲屏東警分局員警現場會勘 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

由中華民國羽球協會與屏東縣政府共同主辦的「111年全國羽球團體錦標賽」，於10日至18日，在屏東縣立體育館火熱登場。「世界球后」戴資穎、「黃金男雙」李洋及王齊麟、「羽球王子」王子維等知名球星將齊聚競技，提醒民眾別錯過這場羽球的年度盛事。

為因應球迷大量匯集屏東體育館，屏東警分局規劃了交通交通疏導措施，籲請民眾配合。

一、汽車駕駛人建議自中正路右轉勝利路，順向進入「幸福公園停車場」，再步行約4分鐘前往體育館。

二、長春街路段因路幅狹窄，請勿違規停車，影響車流動線。

三、為避免影響選手比賽秩序，一般民眾活動範圍僅限體育館2樓區域，並請配合由仁愛路體育館入口進入。

四、仁愛路段因經典音樂劇「鐘樓怪人」表演活動預計在4月16日進行舞台施工，大型機具陸續進駐屏東縣立田徑場，部分車道將進行管制，請民眾提早改道，小心行駛，並配合相關交通疏導。

屏東警分局長黃國源特別呼籲，這次羽球界難得的大型賽事在屏東展開，相信大家一定都想親眼目睹每位球星的英姿，但隨著疫情緊繃，除了注意行車安全及活動秩序，防疫規範更不可忽視。希望大家在欣賞球技、激烈交鋒之餘，能相互提醒戴好口罩、落實實名制及會場禁止飲食等，共同杜絕破口，堅守防疫警戒線。