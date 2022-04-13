屏東小吃部「極樂群聚」+7！一對夫妻感染源不明　最新足跡曝

▲屏東縣府召開疫情記者會，由副縣長吳麗雪主持。（圖／屏東縣府）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

今(13日)全台本土確診744人，寫下歷史新高，其中屏東縣新增14例，其中有7例為娛樂場所群聚衍生，其餘皆為零星個案，值得關注的是，有一對確診夫妻目前感染源仍然不明，尚在追溯中。目前屏東匡列人數為共188人，分別為居家隔離116人、自主健康管理72人。

衛生局長施丞貴指出，今小吃部衍生確診人數為7人，其中4例與天上人間有關、3例與可愛小吃部有關，另外7例則為零星個案。屏東縣府公布確診者疫調足跡，提醒民眾注意。

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屏東疫情總覽：

◆天上人間小吃部群聚案：1例（案29541）

◆天上人間小吃部延伸案：3例（案29031、案29357、案29358），案29357為國小學童，居隔陰轉陽。

◆可愛小吃部群聚案：3例（案28356、案29539、案29540）

◆枋寮確診(花蓮群聚案相關)：1例（案29041，居隔陰轉陽)

◆高雄案27994接觸者：1例（案29032）

◆高雄案28173接觸者：1例（案29361）

◆台東案28673接觸者：2例（案29542、案29543）

◆疫調中：2例（案29359、案28360）