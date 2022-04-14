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大陸 大陸焦點 特派現場

拯救經濟下行嚴峻壓力　陸央行最快4／15宣布降准

▲▼ 2020兩會、李克強總理記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院總理李克強昨13日主持召開國務院常務會議。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨13日主持召開國務院常務會議，釋出市場期待好消息。李克強特地指出，適時運用「降准」等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度。結合大陸當前經濟市場下行嚴峻情況，外界推估降准短期內或將落地，最快明15日宣布。

大陸官媒《新華社》報導指出，會議四要點，一要應對疫情影響，促進消費恢復發展；二要促進新型消費。加快線上線下消費融合，培育壯大智慧產品和服務等「智慧+」消費；三要擴大重點領域消費，像是促進醫療健康、養老、托育等服務消費，支持新能源汽車消費和充電樁建設；四要挖掘縣鄉消費潛力；五要加強保障，依法懲治假冒偽劣、價格欺詐、虛假宣傳等行為。

會議指出，為助力外貿企業緩解困難、促進進出口平穩發展，要更好發揮出口退稅這一普惠公平、符合國際規則政策的效用，並從多方面優化外貿營商環境，並且加快退稅進度。今年將正常退稅辦理時間由平均7個工作日進一步壓縮至6個工作日內。持續優化外貿營商環境。提高出口貨物退運通關效率。

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲▼ 人民幣及GDP 。圖／CFP）

會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣政策工具，推動銀行增強信貸投放能力，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度，向實體經濟合理讓利，降低企業綜合融資成本。

針對國常會釋出多種新訊號，原本外界期盼三月可能迎來大陸央行拍板「降准」，如今有機會落實到四月份實行。受疫情衝擊，大陸各省輪流封控，尤其上海疫情還沒消停，影響經濟下行壓力加大，如何穩增長是非常重要關鍵。從經濟基本面來看，大陸內部面臨疫情頻發、房地產低迷、中小微企業經營困難、就業形勢嚴峻，國外面臨輸入性通脹、美聯儲加息、中美利差倒掛等，經濟下行壓力加大。

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲大陸央行最快今年四月宣布降准。（圖／CFP）

綜合大陸財經報導分析，依照國常會發布訊息量來看，這次全面降準的概率大，有助於緩解市場對政策力度的擔憂。本次降準如果能是0.5%，按金融機構存款餘額估算，最多能釋放約1.2兆的超額準備金，疊加再貸款、結構性貨幣政策、鼓勵大型銀行降低撥備率，將為後續實體經濟復蘇提供充足彈藥。

由於，四月份正是大陸繳稅高峰期，從時點來看，國常會13日預告降準後，大陸央行會在2到3天內官宣，外界推估最快明15日將宣布「降准」機率高。

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