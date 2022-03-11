兩會側寫「台灣問題引關注」　李克強：這是我擔任總理最後一年

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人大五次會議今（11日）順利閉幕，會後大陸總理李克強舉行中外記者會，兩小時十分鐘共回答13道題目，方向涉及中美、烏俄衝突、台港以及大陸經濟內政。相較過去，中美關係一直是熱門話題，但今年烏克蘭局勢成為外媒首先提問重點。至於《東森新媒體ETtoday》記者任以芳今針對兩岸關係提問，李克強也再次重申堅持「九二共識」立場。有趣的是，當記者說自己來自台灣網路媒體，現場部分人好奇回頭張望一下，「台灣問題」多年來依舊是外界十分關注的議題。

▲ 大陸總理李克強採取視訊直播回答中外記者問題 。（圖／記者任以芳攝）

今年李克強總理記者會從今上午10點15分開始到12點25分，兩個小時十分鐘的記者會是繼2020年疫情之後三次總理記者會，時間最長、問題最多的一次。考量疫情影響，現場依舊採取視訊直播。李克強在北京人民大會堂金色大廳的主場，雲端回答梅蒂亞分會場來自中外媒體的提問。

往年中美關係都是十分熱門話題，但今年「烏俄衝突」搶攻外媒第一、二個問題。另外，從政協、人大行前記者會一直到總理記者會，大陸「動態清零」防疫政策何時放寬也是必問焦點。

▲ 「動態清零」防疫政策何時放寬？李克強表示，國際社會要一起合作。（圖／記者任以芳攝）

每逢外媒關注這件事，記者也十分有感。舉例近期參與今年兩會採訪的所有記者，上會前必須做分別做48、24小時核酸檢測，前往指定飯店閉環，隔天出關才能參加採訪，如此嚴格程序換來的是安全採訪。

至於封閉兩年的大陸，何時對世界有「開放」政策？對此，李克強還是沒有正面回應，只強調當前國際社會一起團結合作，彼此多一些理解和包容，為世界回歸正常創造條件。大陸會繼續積累經驗，應對突發情況，讓物流、人流逐步順暢。

▲ 《東森新媒體ETtoday》記者任以芳針對兩岸關係提問。（圖／翻攝 央視）

歷經前面烏俄局勢、防疫、大陸內政經濟、中美關係一連九題QA，今年第十題是台灣問題。受烏俄衝突影響，不少西方媒體認為將牽連兩岸局勢。《東森新媒體ETtoday》記者任以芳也提問，「兩岸關係不穩定不確定性增加的情況下，大陸方面將如何應對台海局勢？」

李克強首先重申今年政府工作報告，堅持一中原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，推動兩岸和平發展。之後再強調，「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的。」將繼續提供台灣民眾赴陸發展機遇。

相較過去這三年，李克強涉台回答軟硬兩手，對台大政方針不變。有趣的是，當記者表明自己來自台灣媒體，現場部分人好奇回頭看一下，台灣問題在每年總理記者會上，依然是「長期」被關注焦點。

▲ 2020年兩會，大陸總理李克強主持最後一場中外記者會 。（圖／記者任以芳攝）

今日在記者會上，記者回想起2012年第一次採訪李克強出席三月份博鰲論壇，那年他即將進入十八大領導班子。一晃眼十年過去，今年秋天是二十大換屆之年。李克強今開場白也表示「今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。」

他回憶召開第一次總理記者會，就是在人民大會堂的金色大廳。臨走前，李克強依照慣例向記者揮揮手說「再見！」十年執政，如他所言，「即使十分困難和挑戰還是會和同事已鍥而不捨的精神，恪盡職守，以實幹來踐行承諾。」